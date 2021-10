VIDEO: este fue el peor error de Carolina Soto como presentadora ¡Trágame tierra!

Durante varios años, la caleña Carolina Soto trabajó presentando la sección de entretenimiento del canal RCN, fue allí donde se dio a conocer. También estuvo en Acá entre nos, un programa matutino que tuvo el Canal 1 y, actualmente, presenta Día a Día junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde, quien llegó esta semana al programa.

Te puede interesar: Fotos: conoce al nuevo presentador de ‘Día a Día’, el reemplazo de Carlos Calero

Fue precisamente en RCN, cuando Carolina Soto tuvo una gran confusión con el libreto y mencionó mal una cifra cuando hablaba de un comercial de automóviles. “Nunca se me va a olvidar en RCN cuando presentaba la parte de entretenimiento, en noticias siempre hay menciones comerciales que hay que decir y me acuerdo que para mí era de mucha presión cada vez que me tocaban menciones donde había cifras porque a uno le dicen que el cliente está pagando entonces no te puedes equivocar”, contó la presentadora en entrevista con Elempleo.com donde aseguró que haciendo la mención de unos carros en lugar de decir 60 millones dijo 6 millones, refiriéndose a la promoción que había en ese momento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Recuerdo que ese día se me iba a salir el corazón porque desde el apuntador me decían: ¡Esa no es la cifra, estás diciendo lo que no es! Y entre más me decían, más patinaba”, afirmó la presentadora, quien también contó que desde entonces, quedó ‘traumatizada’ para presentar alguna cifra en televisión. “Sufrí mucho. Queda uno medio traumatizado y si eran números y cifras prefería decirle a mi compañera presentadora que las dijera”.

También reveló que el peor regaño que ha recibido de parte de un jefe sucedió en uno de sus primeros trabajos como presentadora.

“Yo siempre he sido una persona que habla rápido en mi vida normal y en mi vida cotidiana y presentando también soy un poquito acelerada…En Cali tuve un jefe que me decía que yo era metralleta Soto pero no me lo decía querido, sino que era madrazo va y madrazo viene”.

Te puede interesar: Conoce la razón por la que Carlos Calero ha estado ausente de ‘Día a Día’

Vea sus declaraciones a partir del minuto 2:34