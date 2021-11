VIDEO: estos han sido los cambios que Cristina Hurtado ha tenido en su embarazo

Cristina Hurtado está lista para darle la bienvenida a su tercer hijo quien ya está a punto de nacer. En sus redes sociales, la expresentadora de Guerreros ha manifestado su felicidad por volver a ser madre. Hasta el momento no se conoce el nombre del bebé, tan solo que será otro varón.

Como es bien sabido, debido al embarazo, las mujeres sufren algunos cambios en sus cuerpos. Po supuesto, el más evidente es la transformación de sus figuras; sin embargo, Cristina Hurtado mostró qué otras diferencias ha tenido esta vez. Una de las más notorias fue en su cabello pues durante el periodo de gestación le creció de manera abundante, tanto, que ella misma quedó sorprendida. Además, la también modelo aclaró que todos los cuerpos son diferentes y, en algunos casos, pasa todo lo contrario, pues muchas mujeres tienden a perder más cabello. “Hay mujeres que lo que les pasa cuando están embarazadas es que se les cae el pelo, a otras se nos pone como más abundante, pero no se sabe en el post parto si lo que nos vaya a pasar es que se nos va a caer el pelo porque me acuerdo con mi segundo hijo cuando nació se me cayó muchísimo y me quedaron unas entradas increíbles. Mientras tanto, disfruto mi pelo así”, contó Cristina Hurtado, esposa de Josse Narváez.

Por otro lado, mostró que otro de sus cambios se evidenció en sus uñas, que también le crecieron de manera natural. “Miren estas uñas, son naturales (mostrando lo largas que son) por eso aquí está María que me va a ayudar y las vamos a cortar, ¿por qué las vamos a cortar? porque ya viene el bebé, porque tener las uñas largas no está bien, porque uno puede de pronto aporriar al bebé”, explicó.

