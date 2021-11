VIDEO: Frank Martínez le propuso matrimonio a su novia en la final de ‘MasterChef’

Anoche, se llevó a cabo la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. Frank Martínez, Liss Pereira, Viña Machado y Carla Giraldo se enfrentaron para llevarse el premio mayor con un largo y exigente reto que les pusieron los chefs Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch. Finalmente, fue Carla quien se consagró la ganadora de esta edición.

Sin embargo, esa no fue la única emoción de la noche, el comediante Frank Martínez sorprendió a su novia Lorena con una romántica propuesta de matrimonio en medio del programa. Actualmente, la mujer se encuentra en Nueva Jersey, así que, mientras Frank presentaba su plato final que correspondía a un postre, sacó un cartel con un letrero y un pollito que decía: “¿Jugamos? Te quieres casar conmigo”. El finalista de MasterChef Celebrity le pidió a su novia que regresara de Estados Unidos para que se casaran y tuvieran una vida de niños juntos.

#MasterChefCelebrity | Frank sorprendió en la final con una conmovedora propuesta de matrimonio 💍👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J #MasterChefColombia pic.twitter.com/UHSrfjI8wR — Canal RCN (@CanalRCN) November 2, 2021

Al tiempo del programa, el comediante publicó una foto en sus redes sociales confirmando que su pareja había aceptado casarse con él. “Y… ¡Lorena me dijo que sí! Me les caso”. La imagen corresponde a una foto donde aparecen tomados de la mano. La propuesta generó muchas reacciones entre los que estaban presentes en la final y, por supuesto, en muchos usuarios y fanáticos de Frank Martínez quienes lo han felicitado no solo por su compromiso, sino por su gran participación en MasterChef Celebrity pues se convirtió en uno de los concursantes más queridos de todas las temporadas.

