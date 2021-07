Video: Hassam revela si MasterChef Celebrity es libreteado o no

Te puede interesar: Carla Giraldo le pide disculpas a Liss Pereira por discusión en MasterChef

MasterChef Celebrity, es el reality de cocina que une a varios famosos colombianos, quienes compiten para ganar el título del mejor cocinero, distinción que les hace merecedores de un millonario premio. Actualmente, se encuentra al aire la tercera temporada que se ha destacado por ser una de las más polémicas de todas sus ediciones.

A través de sus redes sociales, el humorista bogotano Gerly Hassam Gómez ha recibido varios comentarios por parte de sus seguidores, quienes le preguntan constantemente qué opina sobre la actual versión del exitoso programa. En una oportunidad dijo: “en mi temporada de ‘Masterchef Celebrity’ por lo menos cocinábamos, muy poquita novela. Lo siento, me quedo con esto. Este mundo necesita más amor y risas. Y se puede indignar el que quiera”.

A raíz de eso, han surgido varias dudas por parte de los televidentes y seguidores sobre el formato del programa. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario le preguntó a Hassam: “Cuéntanos de Masterchef. ¿Es libreteado, por qué cuando prueban los chefs las cocinas están limpias?”.

El exparticipante no dudó en despejar las inquietudes de sus seguidores, y de manera muy sincera y directa respondió: “Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realities y no son libreteados. Hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando, entonces ahí se forma una trama”.

La pregunta surgió porque la actual edición ha generado bastante controversia, sobre todo por las constantes diferencias entre la actriz Carla Giraldo y la comediante Liss Pereira, quienes han protagonizado varias discusiones.