VIDEO: ¡Inédito! Así se ve Silvestre Dangond actuando como Leandro Díaz

Por primera vez, Silvestre Dangond actuará en la televisión colombiana. El cantante interpretará el rol protagónico en la historia del maestro Leandro Díaz, reconocido compositor colombiano, símbolo de la música vallenata. La producción del canal RCN, saldrá al aire en 2022.

Sin duda, ser el protagonista de la historia ha dado un giro total en la vida del cantante. “Yo sé que no sé actuar, nunca he actuado, pero voy a poner todo de mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente”, dijo Silvestre hace un tiempo, a través de sus redes sociales. El artista se ha mostrado bastante emocionado con la historia, basada en el libro de Alonso Sánchez Baute.

Leandro Díaz fue proclamado ‘Rey a Vida’ del Festival de la Leyenda Vallenata en la versión número 38 del evento. Asimismo, fue reconocido como un ídolo vallenato por sus emblemáticas canciones como Matilde Lina, tema que le dedicó al gran amor de su vida, La diosa coronada, A mí no me consuela nadie, Dios no me deja, entre otras. Su obra artística está compuesta de más de 350 canciones, que fueron grabadas por reconocidos artistas nacionales, entre ellos, Diomedes Díaz, Carlos Vives, El Binomio de Oro y Peter Manjarrés.

Son muchos los comentarios en redes sociales sobre el debut como actor de Silvestre Dangond. “Mejor intérprete de ese personaje, imposible”, “el versátil, el mejor del mundo”, “se le nota el profesionalismo a esa bio novela interpretada por el mejor”, “qué nota”, “Silvestre todo lo que hace se convierte en éxito”, escribieron varios internautas, junto a emoticones de corazones y aplausos.

