‘La Casa de Papel’: superó el cáncer, tiene mellizos y más datos de ‘El Profesor’

A continuación, te contamos algunos datos curiosos de uno de los protagonistas la serie que ha sido tan exitosa desde el 2018 cuando comenzó la aventura en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España con una banda organizada de ladrones que se propuso cometer el atraco del siglo.

1. Dejó sus estudios de Ingeniería

Por deseos de su padre que era un exitoso empresario, Álvaro Morte comenzó a estudiar Ingeniería. Sin embargo, tiempo después, decidió interrumpir esa carrera para ir a Finlandia a estudiar teatro. Según contó en una entrevista con Infobae, su padre le preguntó: “Pero… ¿de qué vas a comer?”.

2. Tuvo cáncer

Cuando tenía 30 años, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Un tumor cancerígeno en una pierna, específicamente en el muslo izquierdo, que cambió por completo su forma de pensar. En el 2001 se determinó que se trataba de un tumor maligno, pero gracias a múltiples tratamientos logró superar la enfermedad. En una entrevista con la revista Cocktail reveló: “Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”.

3. Fue profesor de flamenco y camarero

Antes de ser actor, Álvaro Morte tuvo que desempeñarse en otros oficios para salir adelante y cumplir sus sueños. “He sido camarero, como muchos intérpretes y me he buscado bastante la vida. También serví de guía turístico para un grupo de coreanos que visitaban Málaga y Sevilla, les llevé a un lado y a otro, y les expliqué algunas cosas que ahora confieso que me inventé”. Adicional a eso, en su hoja de vida aparece que fue bailarín profesional de flamenco, por lo que también se desempeñó como profesor de esa área.

4. Tiene dos hijos mellizos

En su cuenta de Instagram donde tiene 12 millones de seguidores suele publicar una que otra foto relacionada con su vida privada y familiar. Allí ha mostrado a sus dos hijos, León y Julieta, que son mellizos. Según contó él mismo en Infobae, le gusta llevarlos a la escuela e incluso, es muy participativo en el chat de padres del WhatsApp.

5. Éxito tardío e inesperado

Antes de ganarse su papel en La Casa de Papel, Álvaro Morte pensaba que ya había logrado todo lo que soñaba en su vida: su pareja, sus hijos, su compañía de teatro y los múltiples papeles que interpretó en otras producciones. Sin embargo, gracias a su papel de ‘El Profesor’, alcanzó la cima del éxito y ahora es conocido a nivel mundial.

