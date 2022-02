VIDEO: Jessica Cediel confiesa que fue victima de violencia por parte de un ex

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras que más ha dado de qué hablar en redes sociales. Su vida sentimental siempre ha sido tema de conversación entre los internautas.

Te puede interesar: VIDEO: así es la enorme y lujosa casa campestre que está estrenando Jessica Cediel

Constantemente, la exnovia de Pipe Bueno interactúa con sus 8,9 millones de seguidores en Instagram a través de las diferentes dinámicas que ofrece la plataforma; por ejemplo, en el juego del cajón de ‘preguntas y respuestas’, hace poco sus fanáticos quisieron indagar más sobre su vida privada, especialmente sobre su situación amorosa.

Uno de los comentarios que le dejaron fue preguntándole si en algún momento había sido víctima de violencia, a lo que ella respondió de manera afirmativa. “Contesto esta pregunta porque me parece muy delicada. Tristemente sí, sí me ha pasado, pero quedó en el pasado porque eso nunca jamás en la vida volverá pasar. Ustedes nunca permitan que pase ni física ni psicológicamente”, afirmó.

La bogotana no dio mayores detalles de ese suceso, pues no dijo con cuál de sus exparejas ocurrió ese hecho, ni tampoco, explicó si se trató de violencia física o psicológica. Asimismo, le preguntaron si alguno de sus ex la había vuelto a buscar. Esto respondió: “me han buscado varios, dos me pidieron hijos, perdón y matrimonio (…) En la buena con todos, así se hayan portado mal algunos, pero en la buena. Ya, chao, Papi, pasado pisado”, declaró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: “¿Cuál es el problema?”: Jessica Cediel sobre críticas por bailar en ropa interior

¿Por qué Jessica Cediel aún no tiene pareja?

Después de romper su compromiso con el deportista Mack Roesch, no se le ha vuelto a conocer pareja a la presentadora Jessica Cediel. No obstante, a muchos seguidores se les ha despertado la curiosidad por conocer cuál es la verdadera razón por la que sigue soltera. Ante eso, ella respondió: “No soy tóxica, soy muy exigente que es diferente. Si yo estoy soltera es porque quiero, porque créanme que pretendientes me sobran, pero no, siento que no ha llegado el momento”, dijo a través de sus redes sociales.