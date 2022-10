Video: Jessica Cediel es captada muy cariñosa con un reconocido productor musical

La vida sentimental de Jessica Cediel ha sido uno de los temas que más genera curiosidad entre sus seguidores. Después de su ruptura con el deportista Mack Roesch, a la presentadora no se le ha vuelto a conocer un nuevo novio, aunque sí ha sido relacionada con algunos famosos, entre ellos, Mateo Carvajal.

Cediel ha estado enfocada en sus proyectos laborales y, durante los últimos tiempos, en su proceso legal contra el médico que le inyectó biopolímeros en sus glúteos.

A la par, la presentadora mostraba, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 9,6 millones de seguidores, algunos detalles románticos, entre ellos, varios ramos de flores, que fueron enviados por parte de un misterioso hombre, de quien, hasta el momento, se desconocía su identidad.

Ovy on the Drums, el hombre que sería el nuevo amor de Jessica Cediel

Este fin de semana, la actriz y presentadora se mostró pasando un buen rancho en el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Allí estuvo cenando, disfrutando las presentaciones de música popular en vivo y, además, tomando algunas copas de vino. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no mostró con quién estaba.

Una persona que se encontraba en el lugar logró grabarla y mostrar que la presentadora no estaba sola, sino que, por el contrario, estaba muy bien acompañada de un músico.

Se trata de Ovy on the Drums, un productor musical y artista de reguetón, con quien aparece cantando, mientras él la abraza disimuladamente por detrás. Otro detalle que ha llamado la atención de los fanáticos son algunos mensajes que se han dejado en sus redes sociales con emoticones de corazones. Para muchos usuarios, no solo se trataría de una buena amistad, sino de algo más romántico. Por lo visto, la presentaría podría estar estrenando nuevo amor, aunque ella no ha confirmado o desmentido esa información.

¿Quién es Ovy on the Drums?

El paisa ha sido la mente detrás de algunos éxitos de Karol G, Blessd, Maluma y Piso 21. Su nombre de pila es Daniel Echavarría, pero es conocido en el mundo artístico como Ovy on the Drums. Dentro de las canciones más exitosas que él ha producido están: Salgamos, para Kevin Roldán, Andy Rivera y Maluma; Adán y Eva para Paulo Londra; Bichota para Karol G, Cuando te besé para Becky G; Tusa para Nicky Minaj y Karol G, entre otras.