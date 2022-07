Video | Jessica Cediel habla de su recuperación tras su cirugía de biopolímeros

Jessica Cediel no solo ha logrado ganarse el cariño y respeto de los televidentes colombianos, sino que, a través de los años, gracias a su disciplina y profesionalismo, ha formado una gran y exitosa carrera en los medios audiovisuales.

Hace unos años, la presentadora conmocionó a sus seguidores en redes sociales cuando contó que había sido víctima de un mal procedimiento estético, en el cual le inyectaron biopolímeros en los glúteos.

Puedes leer: ¿Nuevo amor? Jessica Cediel publicó carta con amoroso y comprometedor mensaje

“Creía que era una vitamina, la cual me iba a ayudar a mejorar el aspecto físico de mis glúteos, por eso tome la decisión del procedimiento; sin embargo, ocurrió todo lo contrario y comenzó un calvario”, afirmó la también actriz en sus declaraciones.

Han pasado cerca de diez años, y Jessica Cediel sigue luchando para tratar de retirar esta sustancia tan peligrosa de su cuerpo, la cual le ha traído grandes problemas de salud física y mental, pues recordemos que la presentadora se retiró por un tiempo de las cámaras debido a la presión social que sentía.

El trauma que vive Jessica Cediel para retirar los biopolímeros de sus glúteos

“Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático. Cuando uno tiene un evento de estos, uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo”, afirmó la modelo, en una entrevista concedida a La Red.

Te puede interesar: José Alejandro de La Voz Kids: el niño derritió a Carolina Cruz y Jessica Cediel

Hace unos meses, la modelo colombiana, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que reúne cerca de nueve millones y medio de seguidores, reveló que se sometería a un nuevo procedimiento para tratar de retirar por completo todos los biopolímeros que aún tenía alojados en su cuerpo.

En las últimas horas reapareció comentado que se sentía muy feliz de su recuperación. “Para llevar un mes y medio, no hacer ejercicio y comer de todo, me siento muy bien (…) Me siento bendecida de mi recuperación. Qué toda la gloría sea para Dios porque esto es un milagro”.

¿Cuándo regresa Jessica Cediel a la televisión?

La bogotana, que siempre se ha destacado por ser una mujer multifacética, pues es presentadora, actriz y periodista, no se ha referido a los nuevos proyectos que tiene en marcha, pues, según fuentes cercanas a la también modelo, afirman que se está centrando en su recuperación física.