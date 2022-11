Video: Jessica Cediel tuvo que parar las grabaciones de ‘La Descarga’

Hace una semana se estrenó un nuevo reality show en el canal Caracol. Se trata de La Descarga, el templo de la música, que llegó en reemplazo de La Voz Senior. El concurso musical es presentado por Jessica Cediel y Carlos Calero, quienes también han dejado ver en sus redes sociales su talento para el canto.

Te puede interesar: Video: Carlos Calero tiene nuevo trabajo, diferente a ‘Día a Día’ y ‘La Descarga’

Tanto los presentadores como los mentores Gusi, Santiago Cruz, Marbelle y Maía, se han mostrado muy activos compartiendo fotos y videos relacionados con su trabajo en el reality show. De igual manera, han venido revelando algunos detalles de sus vidas y de la competencia.

Te sugerimos leer: ‘La Descarga’: los ganadores de ‘Yo me llamo’ que no convencieron a los mentores

¿Qué le pasó a Jessica Cediel?

Hace pocas horas, la bogotana preocupó a sus 9,6 millones de seguidores en Instagram al revelar que tiene un problema de salud que le afectó su voz, razón por la cual, no pudo seguir en las grabaciones de La Descarga.

En sus redes sociales, comentó que al principio parecía ser solamente un problema de garganta, sin embargo, horas después, comenzó a empeorar, quedó completamente congestionada y llegó al punto de quedarse sin voz.

Primero, la presentadora publicó un video mostrando una olla en la que su mamá se encontraba haciéndole un remedio. “Esto es el amor de una mamá… Tengo una peste, mi gente, una congestión y un dolor de garganta, que no me dejan dormir, no me han dejado descansar”, dijo con su voz evidentemente afectada.

Luego, publicó que estaba alistándose para irse para Caracol Televisión a continuar con las grabaciones del reality. “Así amanecí, hoy, con la voz muy lastimada. Acabo de salir de la ducha y voy a empezar con mi rutina de belleza, porque me tengo que ir para el canal a seguir grabando los programas. Anoche, muchos de ustedes me estaban dando muchos remedios caseros. Muchísimas gracias. Hicimos el de la cebolla con ajo, hicimos el de la miel con limón”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pese a su malestar, Cediel salió con destino a Caracol. “Estamos en el carro, le estoy contando a Mario, que es un chico que me acompaña todos los días. Mi mamá me mandó un acetaminofén, para que me lo tome. No hay nada como el amor de las mamás”.

Al llegar al canal y pasado el mediodía de hoy, volvió a compartir una imagen, donde no habla, acompañada de un texto donde decía que, por afectaciones en su voz, no podía continuar con las grabaciones de La Descarga. “La voz no nos aguantó. A descansar. A cerrar la boquita todo el día. Y a recuperarnos, para darle la próxima con toda. ¡Gracias por sus mensajes y por tanto amor!”.