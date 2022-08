Video: Jhon Alex Castaño salvó la vida de un perrito y lo adoptó

Desde hace 16 años, Jhon Alex Castaño comenzó a abrirse paso en la escena musical del país. El intérprete de Amigos con derechos, tema que se convirtió en éxito en 2013, tuvo una vida llena de dificultades para lograr reconocimiento en la escena musical. El risaraldense, de 41 años, se fue de su casa a los 10, y lo hizo con la meta de convertirse en cantante. Hoy, Castaño es considerado como uno de los grandes exponentes de la música popular.

´El Rey del Chupe´, quien por estos días está lanzando su nueva canción, Mujer Divina, se convirtió en tema de conversación por el generoso gesto que tuvo al salvar de un fatal destino a un perrito.

Video: Jhon Alex Castaño demostró el gran amor que tiene por los animales

La odontóloga Jenny Alexandra Suárez Soto, pareja de Castaño, fue quien le contó a los internautas sobre el bello gesto que tuvo el artista. “Vean cuando me dicen yo por qué amo tanto a este hombre, que tan fastidiosa, que no sé qué, ¿cómo no si tiene un corazón hermoso? miren lo que iban a botar y mi amor lo rescató”, dice la mujer, mientras graba a su pareja conduciendo y a un perrito dentro del carro.

Según cuenta, el cantante, que iba en su carro, se dio cuenta que al animalito lo iban a lanzar de un puente, así que decidió salvarlo, y unos minutos después, el perrito, muy asustado, ya estaba en el carro de Jhon Alex. En el video, la pareja contó que lo iban a llevar primero a la veterinaria para verificar sus condiciones de salud y desparasitarlo, para luego reunirlo con su nueva familia: las otras mascotas del cantante y sus dos hijas.

´El Rey del Chupe´ dijo que el perro se llamaría ´Estropajo´, un nombre que le dio por la apariencia que tenía al rescatarlo. Esta no sería la primera vez que el cantante de Dos razones adopta una mascota. Desde hace años apoya la iniciativa de Adopta, no compres, y en casa, varios de sus perros y Cilantro, su gato, también son adoptados.