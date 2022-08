Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ continúan siendo tendencia, pues no han vuelto a mostrarse juntos en las redes sociales. La situación aumentó los rumores entre sus fanáticos, quienes dicen que el matrimonio entre el músico y la rapera podría haber terminado.

Te puede interesar: Karol G rechazó trabajar junto a Jason Momoa en ‘Aquaman’

Los rumores comenzaron cuando el puertorriqueño de 29 años pospuso, hasta el 2023, su gira de conciertos por Estados Unidos, que se llevarían a cabo este mes, argumentando que sus razones eran personales. En ese momento, más de un internauta empezó a hablar de un posible embarazo de la joven de 20 años, que llevaría a Anuel a alejarse de los escenarios para permanecer al lado de la futura madre. Pero, sorpresivamente las suposiciones de amor y maternidad se transformaron en otras de ruptura y divorcio, cuando, hace un par de semanas, Yailin se alejó de las redes sociales y no volvió a mostrarse al lado del cantante urbano, con quien se casó el 10 de junio, en una ceremonia íntima.

Yailin reapareció en Instagram ¿hay algún rastro de Anuel?

La dominicana regresó a Instagram y, para sorpresa de muchos, lo primero que hizo fue publicar algo de su esposo. Aunque ninguno de los dos ha vuelto a publicar algo de su relación, la también cantante, promocionó en sus redes la nueva canción de Anuel AA, llamada Delincuente, que se estrenó hace seis días. Hace unos días, la joven cantó el mismo tema durante una transmisión en vivo desde una cuenta alterna.

Vea también: Camilo pasó pena con desconocida y ahora la busca para pedirle perdón

Aunque los recién casados no han hablado al respecto, la nueva publicación de Yailin sembró más dudas entre sus seguidores, quienes se debaten entre la separación o la reconciliación de los cantantes. Horas después de su regreso a las redes, la intérprete de Si tú me busca, publicó una reflexión que avivó la curiosidad de sus fanáticos. “Tu no tienes que pedirle excusas a nadie por la bendición que Dios te ha dado a ti, hay gente que lo que quiere es verte fracasado todo el tiempo, a ellos les ofende tu victoria”.