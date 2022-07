VIDEO: Juan Diego Alvira reapareció tras su ausencia en Noticias Caracol

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más conocidos del país. Desde hace varios años conduce la primera emisión de Noticias Caracol, por lo que miles de televidentes lo echan de menos cuando tiene que ausentarse.

Te puede interesar: ¿Por qué Juan Diego Alvira no está en Noticias Caracol? Esta es la razón

En los últimos días, sus fanáticos se preocuparon al dejar de verlo de un momento a otro en el informativo. Algunos llegaron a pensar que, tal vez, habría renunciado para darle paso a nuevos proyectos. Sin embargo, se conoció que se encuentra de vacaciones, al parecer, fuera del país.

Vea también: “Es una pesadilla”: Juan Diego Alvira confiesa el problema de salud que padece

Juan Diego Alvira de Noticias Caracol, reapareció en sus redes sociales

Luego que varios de sus seguidores se estuvieran preguntando qué pasó con él, pues además de estar ausente del noticiero, también lo había estado de sus redes sociales, el periodista Juan Diego Alvira posteó un video en su cuenta de Instagram, donde suma una sólida comunidad de 1 millón, explicando, sin dar muchos detalles, el por qué de su ausencia.

“Muchos me han preguntado ‘dónde está, ‘por qué no está dando las noticias por estos días’, este despeluque podría ser un indicio, o esta barba, pero les tengo una extraordinaria sorpresa, voy a estar contándosela, en mis redes. Conectadísimos porque vienen una serie de episodios que les van a mostrar en qué andamos, en qué ando, así que ya les iré contando, pendientes”, dijo el presentador en un tono un poco misterioso, según sus fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a dejarle mensajes. “Las noticias sin ti no tienen sabor... te extrañamos”, “Juan regresa faltan tu melodiosa voz, tu personalidad arrolladora y la reflexión del día”, “estás de vacaciones y vas a cambiar tu vida por cosas mejores”, “¿te vas a ir de actor?”, “¿estás grabando una novela?”.

Te puede interesar: ¿Dejará Noticias Caracol? Este es el nuevo proyecto de Juan Diego Alvira

Hace pocas horas volvió a publicar otro video, esta vez, haciendo ejercicio a conciencia. “Estar de vacaciones no significa no hacer ejercicio, pero aquí… Literal, me estoy deshaciendo gota a gota, le di duro”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, se desconoce exactamente cuáles son sus planes, si regresará a Noticias Caracol, cuándo lo hará, etc. Sus seguidores están a la expectativa y muy pendientes en sus redes sociales para cuando el periodista brinde más detalles.