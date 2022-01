¿Dejará Noticias Caracol? Este es el nuevo proyecto de Juan Diego Alvira

Juan Diego Alvira es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana no solo por su profesionalismo sino también, por su carisma. Desde el 2011 se desempeña como periodista y presentador de Noticias Caracol.

Generalmente, Juan Diego suele convertirse en tendencia en redes sociales, algunas veces, por su particular forma de llevar las entrevistas que hace en el set o en la calle. Ahora, su nombre vuelve a acaparar los titulares de algunos medios de comunicación y redes sociales, luego de mostrar el nuevo proyecto profesional que decidió emprender. El periodista apareció en su canal de YouTube haciendo transmisiones en vivo, como todo un youtuber. Por esa razón, algunos internautas le preguntaron si dejaría Noticias Caracol por dedicarse a esta nueva faceta. “¿Renunciaste a Caracol?”, fue la pregunta que le hizo un usuario.

Emisión en directo de JUAN DIEGO ALVIRA

¿Juan Diego Alvira se va de Noticias Caracol?

Ante esa duda, Juan Diego Alvira no tuvo problema en responder y sincerarse con aquellos que han seguido su carrera de cerca. La razón, sorprendió a más de uno. De manera contundente respondió que no y explicó a qué se debe ese nuevo reto profesional. “Hay que buscar otras maneras de traer ingresos al bolsillo, sobre todo cuando tienes una hija de cuatro, casi cinco años, a la que le piden útiles escolares hasta decir no más. Aquí estoy tratando de jugármela”, señaló.

Aunque en sus primeras transmisiones no ha tenido gran cantidad de espectadores, espera con el paso de los días, crear una comunidad fiel que lo apoye en este nuevo reto que, por supuesto, va de la mano de su profesión pues habla de temas sociales como por ejemplo, el nuevo pico y placa en Bogotá que tanto ha dividido las opiniones.

