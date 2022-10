VIDEO: Kevin Roldán vivió angustiosos momentos en un avión: “casi nos matamos”

Kevin Roldán ha sido durante los últimos 10 años, uno de los referentes de la música urbana en Colombia. Dentro de sus canciones más exitosas están PPP, Hasta abajo, Mujer prohibida, entre otras. En el 2020 fundó su propia firma musical, King Récords, con la que ayuda a surgir a nuevos artistas. El cantante Ryan Castro ha sido uno de ellos.

Te sugerimos leer: Lina Arroyave, ex de Kevin Roldán, confesó su amor por Andy Rivera

Kevin Roldán preocupó a sus fanáticos. ¿Qué le pasó?

En las últimas horas, el caleño publicó un video en sus redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores, pues apareció bastante angustiado y muy nervioso. Horas antes, el artista se había mostrado presumiendo su look, antes de subirse a su avión privado, pues se disponía a irse de viaje.

Vea también: Catalina Gómez, de ‘Día a Día’, contó por qué su segundo hijo es un milagro

“Mi gente casi nos matamos, estoy temblando… Gracias, gracias Dios mío”, dice el artista, mientras se muestra evidentemente angustiado. Enseguida, posteó otro video confirmando que no pudo realizar el viaje que tenía previsto por el inconveniente que vivió en su lujoso jet, aunque no aclaró específicamente qué había pasado. “No pudimos viajar. Pasó algo súper grave en el vuelo y casi nos matamos. Gracias a Dios estamos bien, Dios es muy grande”, dijo el caleño de 29 años. Al parecer, el avión habría tenido alguna falla técnica, provocando una gran alteración no solo del artista, sino de su acompañante en el vuelo, quien también, se escucha al fondo dándole gracias a Dios porque estaban bien.

Hace pocas horas, Roldán posteó una nueva imagen en su perfil de Instagram, donde tiene 10,8 millones de seguidores. Allí, se observa la ventana de un cuarto junto con los primeros rayos de sol del día. Para acompañar la foto escribió: “gracias Dios mío por un nuevo amanecer, uf no saben cómo estoy valorando levantarme y tener salud y vida”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El clip ya se ha viralizado en las redes sociales y algunos usuarios han dejado sus comentarios. “Tuvo que ser un susto bien fuerte”, “qué susto, yo me hubiese desmayado”, “no lo veo mal. Es una experiencia tormentosa”, “Gloria a Dios se salvaron”, “un llamado de atención. Es momento para que coloque sus prioridades en orden”.

Kevin también ha recibido algunas críticas por grabar después del susto que vivió. Para muchos, su actitud no fue la indicada. “Casi se matan y lo primero que se les ocurre es grabar”, “tremendo susto y lo primero que se le ocurre es sacar el celular”, “no friegue, primero sacan el teléfono, hasta dónde hemos llegado”, “uno asustado... ¿Sí tiene tiempo hasta de grabar? Qué lora”.