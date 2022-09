Catalina Gómez, de ‘Día a Día’, contó por qué su segundo hijo es un milagro

Hace unos días, Catalina Gómez, quien presenta Día a Día, el programa matutino del canal Caracol junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, relató el difícil proceso familiar que estaban enfrentando tras la pérdida de su mascota Canuto.

La familia de la presentadora antioqueña está conformada por ella, su esposo Juan Esteban Sampedro, y sus dos hijos, Emilia y Cristóbal. Dentro de sus planes, estaba el de tener más hijos, antes de enfrentar unas pérdidas que marcaron su vida.

¿Por qué Catalina Gómez no podía quedar en embarazo?

Recientemente, la paisa interactuó con su 1.5 millones de seguidores en Instagram, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí reveló algunos detalles de su vida personal, luego de que algunos usuarios le hicieran preguntas sobre asuntos familiares.

Uno de los interrogantes que le formularon fue: “¿Quiere tener más bebés?”. Sobre el tema, la presentadora respondió que sí le hubiera gustado, pero que para ella fue muy difícil quedar embarazada de su segundo hijo. “Cuando quedé en embarazo de Emilia en realidad fue un proceso normal, tranquilo, fácil, pero cuando quise quedar en embarazo de Cristóbal pues comenzaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”.

Catalina habló sobre los complicados momentos que afrontó cuando intentaba quedar en embarazo, un proceso que no fue para nada fácil. “Tuve varias pérdidas, fue un momento muy difícil y doloroso, después me diagnosticaron ovario poliquístico y empecé tratamiento durante mucho tiempo y nada, entonces decidí que ya ni modo”, aseguró..

Cristóbal, un milagro de Dios

Catalina vivió sucesos que marcaron su vida y su corazón. “Fueron tres pérdidas. La primera me dio muy duro porque tenía mucha ilusión. Después con una amiga hicimos un trabajo para entender qué pasó, pero con los otros dos no quise pensar tanto, ni comprarles nada, ni hablar mucho del tema. Estuve más contenida, hasta que finalmente llegó Cristóbal”, dijo.

Cuando quedó en embarazo de su segundo hijo, fue toda una alegría para su familia. Era indescriptible la emoción que sintió, pese a los pronósticos médicos, que no eran muy alentadores. “De pronto me quedé embarazada, la alegría... se podrán imaginar. Hasta que un examen, en una ecografía casi al tercer mes y en un tamizaje me dijeron que venía con problemas, que venía con un problema genético, un problema del corazón, y que las probabilidades de que viniera bien eran muy pequeñas, y aquí está el milagrito”, aseguró mientras mostraba a su hijo con la cámara de su celular.

Aunque le decían que su hijo podría nacer con varias complicaciones, Catalina y su esposo mantuvieron su fe firme. Cuando Cristóbal nació, pudieron ver con sus propios ojos que era un bebé sano. Actualmente, el niño tiene seis años y Emilia, su hija mayor, 13.

¿Cuántos años tiene Catalina Gómez?

La presentadora, que es llamada cariñosamente por sus amigos más cercanos como ‘Cata’, nació el 18 de noviembre de 1980 en Medellín. Actualmente tiene 41 años.