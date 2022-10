Video: La gorda Fabiola de ‘Sábados Felices’ sufrió una caída: “me fui de cabeza”

Una de las humoristas más queridas por todos los colombianos es Fabiola Emilia Posada Pinedo, o la ‘gorda Fabiola’, como ha sido conocida desde los inicios de su carrera. Su gran sentido del humor, su sencillez y su gran corazón la han hecho merecedora de múltiples reconocimientos.

Te puede interesar: Video | Criollo del Desafío The Box sufrió accidente que lo llevó al hospital

Además de su carrera artística, sus fanáticos han estado muy pendientes de su vida personal, especialmente, de su estado de salud, pues, hace unos años, estuvo al borde de la muerte, generando preocupación a nivel nacional. Afortunadamente, logró recuperarse satisfactoriamente para continuar alegrando a millones de colombianos.

¿Qué le pasó a la ‘gordita Fabiola’?

Hace unas horas, la esposa del también humorista ‘Polilla’, preocupó a sus seguidores, luego de que publicara un video mostrando un momento de angustia que vivió en un salón de belleza.

Te sugerimos leer: Video: Piroberta, de ‘Sábados Felices’, tuvo un accidente en carreteras de Arauca

Todo ocurrió cuando intentaba subirse a un asiento en el que le realizarían un procedimiento de belleza. En el clip se observa que la humorista logra acostarse, pero mientras intentaba acomodarse, terminó cayéndose de cabeza. Inmediatamente, las personas que estaban en el mismo lugar corrieron para auxiliarla. “Las cámaras de seguridad de @diversasoficial captaron estas impresionantes imágenes… ¡me fui de cabeza!”, escribió en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 16 mil likes.

Por fortuna, y para su tranquilidad y la de todas las personas que la quieren, no pasó a mayores y según dijo la misma humorista, quien lo tomó de buena manera, se encuentra en perfectas condiciones. Los comentarios no se hicieron esperar. “Gracias a Dios no le pasó nada”, “qué pecaito”, “haces humor hasta sin intención”, “gracias a Dio que saliste ilesa”, “menos mal no pasó a mayores”, “cuidado con esos golpes”, “ya me estaba preocupando. Siempre tomando todo con tu alegría mi gordita”, son algunos de los mensajes que le dejaron en el post.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué cirugía le hicieron a la ‘gorda Fabiola’?

Hace más de 10 años, la artista se sometió a una cirugía bariátrica debido a que el sobrepeso le estaba afectado su salud. Llegó a pesar 117 kilos y, durante 15 años, luchó contra una diabetes severa. “No me operé para adelgazar, sino por una razón de vida. Tenía el azúcar descompensada (subía a 300 y luego bajaba a 190). La droga oral ya no me servía, requería cinco chuzones al día para aplicarme la insulina. No aguantaba los dolores en la rodilla por el peso que soportaban mis piernas”, dijo en el 2009.

Según contó en ese entonces, en algún momento le preocupó perder kilos y no recibir después el mismo cariño de su público. “Tengo miedo de dejar de ser gorda. Siempre me sentí querida por ello, pero ya era cuestión de vida o muerte. En mi trabajo, el soprepeso era solo un elemento, el talento está en otra parte”.