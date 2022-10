Video | Criollo del Desafío The Box sufrió accidente que lo llevó al hospital

El Desafío The Box, uno de los realitys show más exitosos en Colombia, terminó en julio, dejando como resultado el triunfo de Valkyria y Ceta.

Durante su emisión, noche a noche, los seguidores del programa fueron testigos de la manera en que los desafiantes enfrentaron las diversas pruebas que tuvieron como escenario la ciudad de cajas. En cada disputa, debían convertir los errores en grandes oportunidades si querían llegar a la final.

En el desarrollo del reality son varios los desafiantes que logran sorprender y cautivar a cientos de televidentes, ya sea por sus habilidades en campo de juego o por sus tonificados cuerpos.

Uno de ellos es Criollo, quien dentro de la competencia se caracterizó no solo por sus habilidades y destrezas físicas, sino también por ser uno de los deportistas más atractivos. Su escultural cuerpo lo llevó a ser uno de los favoritos de muchos televidentes.

Neider Alexander Criollo, conocido en el reality solo con su apellido, logró llegar a los semifinalistas de Desafío The Box. Sin embargo, Criollo no logró culminar las pruebas de agilidad, destreza, fuerza, precisión y resistencia que le hubieran dado un cupo en la gran final.

Hace unos días, Criollo, a través de su cuenta de Twitter, compartió un video de una aparatosa caída que sufrió mientras entrenaba en compañía de sus amigos. En el clip se logra observar cómo, en medio de un ejercicio, el deportista no logra culminar bien el ejercicio y se golpea fuertemente el rosto con una barra.

“Muchas veces en la vida no pasa lo que queremos, muchas veces las cosas no se pintan bonito, pero está en nosotros en no dejarnos opacar y afectar por eso, como siempre he dicho, hay que verle el lado positivo a todo y meterle actitud, que nada ni nadie nos quite la sonrisa y recordemos que siempre después de la tormenta viene la calma. Feliz día mi gente”, afirmó el ex desafiante, junto a una imagen publicada en su cuenta de Twitter.