VIDEO: Lina Tejeiro revela con quién está saliendo.

Hace poco se rumoró que Lina Tejeiro y Andy Rivera podrían estar retomando su relación luego de varios años alejados y uno que otro tropiezo aparentemente superado, sin embargo, al poco tiempo se conoció que los acercamientos no habrían dado frutos y aparentemente ambos seguirían solteros. Ahora la actriz llanera acaba de revelar la verdad sobre sus pretendientes y responde a la pregunta de si esta o no saliendo con alguien. La respuesta asombró a más de uno.

LINA TEJEIRO ¿ESTÁS SALIENDO CON ALGUIEN?

Por medio de sus historias de Instagram y con respuestas grabadas en video Lina Tejeiro comenzó reaccionando a la pregunta ¿Tienes pretendientes? “Pretendientes sí claro, ni que fuera la más fea”, y tras una gran carcajada continuó respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Estás saliendo con alguien? A lo que fue contundente y graciosa, aunque algo confusa. “La verdad es cierto, saliendo saliendo como tal no. Nos estamos conociendo, es una persona muy graciosa”. De inmediato captó la atención de todos sus seguidores y siguió relatando las características del supuesto hombre. “Es muy muy guapo, es muy maduro emocionalmente, me hace reír demasiado… es el hombre de mis sueños”, y al final aclaró en medio de otra risa algo nerviosa, “jajaja mentiras, es de mis sueños, ósea no existe”, cerrando con más risas. Las declaraciones fueron tomadas con humor, sin embargo, dejaron más confundidos a sus seguidores y con la duda de si existe alguien en realidad ante tan amplia y detallada descripción, la cual al final con algo de nervios, corrigió.

