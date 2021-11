VIDEO: Lincoln Palomeque cuidó a sus hijos mientras Carolina Cruz estuvo de viaje

Debido a sus múltiples proyectos laborales en estos meses, Lincoln Palomeque ha tenido que ausentarse constantemente de su hogar. Así lo explicó en una oportunidad la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz. “Ha sido bastante difícil, sobre todo para Lincoln, porque ha estado grabando todo el tiempo. Pasan hasta 15 días sin vernos y pues no ha sido sencillo. Además, él no ha podido disfrutar tanto de Salvador”.

Cada vez que puede, el actor, quien recientemente estuvo en Café, con aroma de mujer, comparte tiempo con sus dos hijos Matías y Salvador. Este fin de semana, por ejemplo, la presentadora tuvo que realizar un viaje de trabajo, así que Lincoln se encargó de cuidar a sus pequeños, aprovechando que no tenía grabaciones programadas. Mediante su cuenta de Instagram, el cucuteño publicó varias fotografías jugando con los niños. Una de las imágenes que más llamó la atención de los internautas fue donde Salvador, hijo menor de Lincoln y Carolina, aparece acostado en una cómoda silla que se mecía de un lado a otro. “El estresado”, escribió el actor en la descripción de la publicación. Sus seguidores no pudieron evitar reaccionar y comentar esa escena “tan tierna”.

“No está más bello porque no puede”, “qué estrés el de Salva”, “cada día está más hermoso Salvador”, “qué divino ese muñequito”, “Lincoln, me encantas en ese papel de papito”, “igualito a ti, Salva es divino”, “hermoso angelito”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el post. También, Lincoln publicó unas historias que ya desaparecieron, llevando a su hijo Matías a la peluquería y luego, compartiendo un sancocho de almuerzo. Aunque el actor no suele publicar muchas cosas de su vida privada, cuando lo hace, sus 3.4 millones de seguidores elogian su faceta como padre.