VIDEO: Luisa Fernanda W reveló la ‘horrible’ secuela que le dejó el Covid-19

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno les contaron a sus seguidores hace un tiempo que habían sido contagiados de Covid-19. Incluso, el cantante confesó que fue diagnosticado en dos oportunidades con el virus.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, Luisa Fernanda W reveló que, aunque eso pasó hace ya un tiempo, la enfermedad le dejó varias secuelas. “A mí ya me dio hace mucho. Yo todavía siento que tengo secuelas del COVID-19, a mí las cosas no me huelen ni me saben igual, es decir, tengo olores distorsionados”.

Generalmente, los que padecen el virus pierden el gusto y el olfato y les toma rato volver a recuperarlo. Como consecuencia de eso, la también youtuber aseguró que en algunas ocasiones percibe olores que no debería. “Hay cosas que no huelen a cebolla, pero me huelen a cebolla. Ciertos alimentos, ciertas cosas como que me huelen a un químico que aún no descifro cuál es. Una vaina tenaz”.

Además, confesó que eso le suele pasar, sobre todo con las cosas calientes. “Es rarísimo. Es más, las cosas cuando están muy calientes, las huelo y es como que me huelen al químico que les digo. Horrible”. Por fortuna, la pareja de famosos pasó el covid sin mayores complicaciones aislados en su casa en Medellín.

Hace pocos días Luisa Fernanda W y Pipe Bueno inauguraron su restaurante ‘Rancho MX’ ubicado a las afueras de Bogotá, exactamente en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, destacado por su gastronomía mexicana.