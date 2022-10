Video | Martina la Peligrosa confesó si está embarazada. Esto dijo

Martina la peligrosa

Marta Liliana López Llorente nació en El carito, corregimiento de Córdoba, el 20 de septiembre de 1986. Desde su niñez, sintió que la música era lo suyo, y a los 9 años probó la emoción de los escenarios. La cordobesa, hermana de la cantautora Adriana Lucía, estudió en la normal Santa Teresita, de Lorica, se graduó en 2003, y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Montería.

Sus inquietudes musicales la llevaron a inscribirse en la Universidad de Córdoba para estudiar Pedagogía Musical. Desde siempre demostró sus calidades artísticas y acompañó a su hermana como corista. ´Marti´, quien después de un viaje a España con su hermana, se propuso buscar fortuna en Bogotá, integró durante cinco años el grupo de artistas de Gaira, e hizo coros para su hermana, Carlos Vives y Alberto Plaza.

Martina, a quien sus abuelos llamaron ´la peligrosa´, lanzó, el 6 de noviembre de 2013, su primera canción, precisamente llamada de esa forma, y en 2017 presentó al público su trabajo musical, Alma mía.

Aparte de su actividad musical, la cordobesa se ha destacado como youtuber, generadora de contenido digital en su portal Ponte bella, jurado de Tu cara me suena, en 2015, y como actriz de Ritmo salvaje, serie de Netflix donde interpretó a Bombita.

la cantante y actriz realizó una actividad de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, red social en la que reúne una comunidad de dos millones y medio de seguidores. Fueron varias las preguntas que sus fanáticos le hicieron, pero una en especial, llamó bastante la atención.

¿Martina la peligrosa está embarazada?

Cuando le preguntaron si estaba en la espera de su primogénito, Martina no tuvo problema para responder. “Mis amores, tal vez son unos kilitos de más porque hace mucho tiempo no entreno, pero no estoy embarazada, cuando lo esté, créanme que les contaré”, afirmó la intérprete de Sonríe princesa en medio de la actividad que hizo con sus seguidores.

“Ay que pesar, ella sería una excelente mamá”, “qué mamera esa gente que pregunta eso… Ese tipo de cosas hacen parte de la vida privada de ella”, “Deberías animarte con eso jugarían con las hijas de tu hermana. Saludos desde Monteria” y “¿Martina para cuándo música nueva???”, fueron algunos de los comentarios que se generaron luego de las afirmaciones de la artista.