Falcao, Farruko, Adriana Lucía y famosos no católicos que celebran Semana Santa

Adriana Lucía

La Semana Santa es una temporada en la cual la mayoría de los famosos hacen una pausa en sus actividades. Algunos optan por descansar o irse de vacaciones y otros más devotos, que profesan el catolicismo, visitan monumentos, acuden a misa y dedican espacio a reflexionar.

No obstante, hay varias celebridades que no son católicos practicantes, pero sí celebran o conmemoran la Semana Santa, aunque en sus costumbres no hay visitas a monumentos, misas o recreaciones de la denominada Semana de pasión. Estos son algunos de los famosos colombianos que profesan una fe distinta, en la cual la Semana Santa es muy importante.

Falcao y su esposa Lorelei son cristianos desde muy niños. Se conocieron en Argentina, cuando él jugaba en ese país. Se casaron bajo el rito cristiano y hoy los dos, cuando tienen oportunidad hablan de esa fe que en Semana Santa recuerdan pues está basada en Jesús como único Salvador. EL también jugador Juan Guillermo Cuadrado también profesa la misma fe del tigre.

Alex Campos es considerado el mayor exponente de la música góspel de Colombia y dedica esta semana Mayor a los servicios que generalmente se ofrecen en las iglesias cristinas. Ahora que reside en Houston y hace parte de la reconocida comunidad Lakewood, de esa ciudad, también seguirá con la tradición de congregarse para estas fechas.

Ana María Estupiñán también es practicante cristina adscrita a la congregación Casa Roca. La protagonista de Amar y vivir y su esposo Maty se casaron bajo ceremonia cristiana y los dos mencionan sus creencias en las redes sociales eventualmente.

Otros famosos que encuentran en la Semana Santa un tiempo importante para su fe y no son católicos son: Adriana Lucía, Alex Adames, Luz del Sol, Marcelo Cezán, Michelle Gutty, Katherine Escobar Farfán y Mario Espitia entre otras.

En otras latitudes, Farruko tendrá su primera Semana Santa siendo cristiano. El cantante reguetonero, que se convirtió hace pocos meses a esta fe, seguramente acudirá a un servicio en una iglesia protestante de Miami. Estas congregaciones por lo general ofrecen la cena a sus feligreses para conmemorar la pasión y muerte de Cristo.

Camilo, Ricardo Montaner, Eva Luna, Justin Bieber, Juan Luis Guerra, Denzel Washington y Chris Pratt también son conocidos como cristianos protestantes.