Video: Mateo Carvajal le propuso matrimonio a su novia Stephanie Ruiz en vivo

Luego de su controversial salida de Survivor, la isla de los famosos, el reality de supervivencia en el cual solo duró dos capítulos porque renunció, el deportista y generador de contenido paisa Mateo Carvajal, fue invitado a Buen día Colombia, el programa matutino del canal RCN, para hablar de su participación y, por supuesto, de otros detalles de su vida personal y profesional.

Mateo Carvajal, exparticipante de 'Survivor: la isla de los famosos'. Foto: Canal RCN

Carvajal asistió a los estudios del programa junto a su novia Stephanie Ruiz. Con el equipo de producción y los presentadores, el deportista quiso sorprender a la mujer que conquistó su corazón, así que le llevó flores y mariachis.

Así fue la pedida de mano de Mateo Carvajal a su novia Stephanie Ruiz

Durante el programa, le taparon los ojos a la modelo para una aparente actividad que realizarían, que se llamaba “qué tanto se conocen”.

Mientras tanto, Mateo se preparaba para pedirle matrimonio. El deportista, se arrodilló y sacó de su bolsillo un anillo de compromiso. Una vez le destaparon los ojos a Stephanie, él le dijo unas románticas palabras. “Quiero pasar el resto de mis días contigo, esto es una señal de compromiso que quiero hacerte porque te amo, te respeto mucho y lo demás te lo digo en casa”. Luego de eso, la modelo se acercó a él y terminaron con un amoroso beso.

El video se viralizó en las diferentes redes sociales. Algunos aprovecharon para felicitarlos, mientras que otros aseguran que no le creen esa supuesta pedida de mano. “Yo no le creo que Mateo Carvajal le haya pedido matrimonio a la novia por televisión nacional, pero pues cada quien”, “la cara de la novia de Mateo lo dice todo, no se emocionó”.

Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz: su tercer compromiso

Pese a que algunos usuarios criticaron que la modelo no se emocionó con la pedida de mano, la razón es porque no era la primera vez que Mateo lo hacía.

Según contó Stephanie en sus redes sociales, el primer día que el influenciador le entregó un anillo de compromiso fue en su casa, en un momento íntimo que tuvieron y del cual no dieron muchos detalles. Luego, lo hizo en un viaje que hicieron a París, en Francia. Mientras la modelo se realizaba una sesión de fotos, él se arrodillo y le pidió que se casaran. Por ahora, se desconocen detalles de cuándo se llevaría a cabo la boda.