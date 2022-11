Video: Miguel Varoni vuelve a generar preocupación por su físico, ¿qué le pasó?

Hace varios meses, el actor Miguel Varoni se volvió tendencia por su impresionante cambio físico. Inicialmente, sus fanáticos creyeron que, posiblemente, se encontraba enfrentando alguna delicada enfermedad, pero más adelante se confirmó que se había contagiado de covid-19, situación que hizo que bajara drásticamente de peso.

Un video captado por Catherine Siachoque, encendió las alarmas sobre el estado de salud de Miguel Varoni por su extrema delgadez. Foto: Instagram - Instagram

Además, el artista optó por realizarse unos retoques estéticos para mejorar su apariencia física. “Yo leo los comentarios de la gente que me dice ‘por qué no se acepta’, ‘imbécil’, yo los entiendo, pero soy feliz, es un tema muy jodido, muy difícil. Uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno debe tomar la decisión de qué quiere hacer, cómo quiere verse y si uno tiene los medios, hacerlo”, dijo en sus redes.

¿Qué le pasó a Miguel Varoni?

El tema de su cambio físico había pasado a un segundo plano. Desde hace varios meses no se había vuelto a hablar mucho sobre eso. Sin embargo, hace unas horas volvió a ser tendencia por un video que publicó su esposa Catherine Siachoque, donde aparece bailando Beat it, tema de Michael Jackson, el rey del pop. Un usuario le puso de fondo la canción de El pirulino, de Pedro, el escamoso.

En el clip, se observa a Varoni muy feliz mostrando algunos pasos, pero su apariencia física no pasó desapercibida. Nuevamente, los internautas comenzaron a especular sobre su estado de salud. “Ay Jesús, ¿qué le pasó?”, “eso fue por los efectos del covid”, “todos vamos a envejecer, pero a él le pasó factura pronto”, “no queda nada del Pirulino”, “he quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “el covid lo acabó”, “está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”.

Lo que se conoce hasta el momento, es que el actor de Pedro, el escamoso, ha tenido grandes cambios en su alimentación para mejorar su estado de salud.

¿Qué cirugías le hicieron a Miguel Varoni?

El artista se realizó varios retoques estéticos de rejuvenecimiento, entre ellos, proyección del pómulo, del reborde mandibular, flacidez del cuello, del pecho y el abdomen. También, eliminaron la piel que le sobraba. Aunque ha recibido muchas críticas, el actor invitó a sus seguidores a invertir en su apariencia física. “Que no tengan miedo, que se aventuren, que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo, que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad”.

Años atrás, Varoni lucía mucho más corpulento, con unos kilos más, a diferencia de como se ve actualmente.