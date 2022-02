Video: Miguel Varoni muestra cómo quedó su cuerpo tras la cirugía estética

El actor Miguel Varoni se ha convertido en tendencia en los últimos días debido a varias cirugías estéticas que se ha realizado en su rostro y cuerpo. El recordado ‘Pedro el escamoso’ se sometió a un rejuvenecimiento en el que se retiró exceso de piel, causada por pérdida de peso.

¡Así luce ahora!

Ocho días después de su pos operatorio, el actor compartió en sus redes sociales un video en el que muestra un antes y después de su procedimiento estético. “No tengan miedo, que se aventuren. Que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo. Que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad”, expresó.

Críticas en redes sociales

Luego de su radical cambio, el actor y director ha recibido opiniones divididas en redes sociales, pues algunos de sus seguidores no están de acuerdo con los cambios que se realizó. “No me gusta como se ve ahora”, “Miguel luce mucho más viejo así”, “no era necesario hacerse todos esos cambios”, entre otros comentarios.

Ante las críticas, el artista respondió con un contundente mensaje: “Yo leo los comentarios de la gente que me dice: ‘imbécil, por qué no se acepta’ y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo”, aseguró.

Por otro lado, famosas como Ana Karina Soto, Valentina Acosta, Paola Turbay, entre otras, expresaron mensajes de apoyo para el actor: “Quedaste regio”, “quedaste super”, “lo máximo″.

