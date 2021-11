VIDEO: molesta, Amparo Grisales dejó la mesa de jurados de ‘Yo me llamo’

Los participantes de Yo me llamo han despertado bastantes emociones no solo en los televidentes, sino también en los jurados. En la emisión del pasado sábado 20 de noviembre, los imitadores de Camilo Sesto, Andy Montañez, Bruno Mars, Nacho y Lola Beltrán, se enfrentaron para lograr pasar a la siguiente etapa de la competencia.

Cuando llegó el momento de decidir por el futuro de Lola Beltrán, la primera en darle su voto de confianza fue Amparo Grisales, quien no dudó en oprimir el botón verde. El turno fue para Yeison Jiménez quien afirmó que esta vez no se llamaba. La decisión final estaba en manos de César Escola, quien también oprimió el botón rojo y le dijo “no te llamas Lola Beltrán”. Inmediatamente, la tensión se apoderó de la mesa de jurados; la diva de Colombia dio un manotazo y se puso de pie en señal de reclamo y desacuerdo.

“No puedo creer que se le dé el chance a otros y ella con la capacidad que demostró, no le den la oportunidad. No me parece justo”, exclamó la actriz quien le pidió a los encargados de logística abrir la puerta para abandonar el escenario. “Ábranme ahí, ábranme ahí”.

Mientras Amparo abandonaba el set de grabación, molesta, César Escola agregó: “Cada uno tiene su voto… ¿Para dónde va?”. Por su parte, el cantante de música popular lamentó lo sucedido: “Acá no podemos mezclar el gusto propio”.

Debido a la tensa situación, el conductor del programa, Carlos Calero, tuvo que intervenir haciendo un llamado al orden. “Amparo, por favor”, le dijo a la diva de Colombia para que regresara a la mesa de jurados. “No es gusto personal, es las cualidades que tenía ella como Lola Beltrán. Yo también soy muy objetiva”, dijo la jurado. ¿Pero por qué te molestaste?”, le preguntó el intérprete de El aventurero, a lo que la mujer aclaró: “No estoy molesta, estoy triste porque se fue Lola Beltrán”.

