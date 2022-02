La romántica dedicatoria de Daniel Arenas en foto en bikini de Daniella Álvarez

El año pasado, la presentadora Daniella Álvarez sorprendió al anunciar su noviazgo con Daniel Arenas. Como bien se conoce en el mundo de la farándula, el actor ha sido muy reservado con todo lo que tenga que ver con su vida privada. De hecho, se le han conocido pocas relaciones sentimentales, pues a él no le gusta exponerlas ante los medios de comunicación y redes sociales. No obstante, en los meses que lleva con la expresentadora de El Desafío The Box, el santandereano se ha dejado ver bastante enamorado.

Hace poco, Daniella Álvarez publicó una fotografía en un traje de baño de color rosa. Allí escribió: “no es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza los que te hacen una persona feliz. Es tu corazón, tu fuerza interior, la capacidad de reconocer lo que realmente es importante en la vida, ¡esto más humildad y nobleza te harán siempre la persona más FELIZ del mundo!”.

Su novio Daniel Arenas comentó su publicación con un romántico mensaje. “Tú eres mi mayor FELICIDAD y la mujer más hermosa por dentro y por fuera que mis ojos y corazón han visto y verán. Todos los días te miro y me derrito y aún no me creo tener a la mujer de mis sueños a mi lado, la que siempre pedí y esperé”.

Aunque a Daniel no le gusta subir muchas cosas a sus redes sociales, ni dar muchas entrevistas en medios de comunicación para hablar de su vida privada, en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores, sus últimas cuatro publicaciones han sido relacionadas con Daniela Álvarez, a quien ha definido en varias oportunidades como la mujer de sus sueños. Recordemos que la pareja se conoció gracias a la madre de la presentadora, quien fue la encargada de presentarle su hija al actor.

