VIDEO: Residente aseguró que rezó por la salud de la mamá de J Balvin

Durante varios días, el cantante antioqueño J Balvin se mostró preocupado en sus redes sociales luego de revelar que su madre, la señora Alba Mery Balvin, se encontraba delicada de salud luego de ser contagiada con covid-19. Desde entonces, millones de internautas y fanáticos del cantante, así como sus familiares y amigos más cercanos, quedaron a la expectativa por conocer la evolución de la progenitora de Balvin pues fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fueron varias las veces que el artista le pidió a sus seguidores elevar una oración por su mamá. Finalmente, el pasado sábado 5 de marzo, J Balvin compartió en sus redes sociales el conmovedor momento cuando ‘Albita’ fue dada de alta.

Así fue como J Balvin celebró que su madre superó el covid-19

“¿Quién ganó la guerra? ¿Quién la ganó? Ah, ganamos la guerra, esas si son guerras de verdad, las únicas que valen la pena”, le dice J Balvin a su mamá mientras doña Alba Mery aparece sentada en una silla, con oxígeno, al lado de la camilla en la que estuvo acostada por varios días mientras luchaba por su vida. El artista aprovechó para agradecerle a todas las personas que pusieron su granito de arena y elevaron una oración por su madre para que se recuperara pronto. “¡Ganamos! Fuerza, te amo. Gracias a las oraciones, gracias”. El clip conmovió a millones de fanáticos, pues la madre del artista se mostró bastante conmovida y entre lágrimas celebró que estaba con vida.

Residente aseguró haber rezado por la mamá de J Balvin

En los últimos días, surgió una nueva polémica entre Residente y J Balvin, luego de que el puertorriqueño lanzara una canción en contra del colombiano. La fuerte letra generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Ahora, luego de que este fin de semana la señora Alba Mery Balvin, madre de J Balvin, fuera dada de alta tras superar el covid-19, el exintegrante de Calle 13 reveló que la tuvo dentro de sus oraciones, pese a la mala relación que tiene con el colombiano.

“Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá. Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo ‘detengan todo, a rezar por la mamá’. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan”.

Enseguida agregó: “Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo. No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”.