Video: se conocen más imágenes de la lujosa boda de Nairo Quintana

El día tan esperado, y que Nairo Quintana anheló por años, llegó este fin de semana. Después de catorce años juntos, el deportista y Yeimi Herrera se dieron el sí en una lujosa boda, rodeados de sus familiares y amigos cercanos. A pesar de sus intentos de mantener su festejo alejado de la atención pública, cada vez se conocen más detalles de la unión que se celebró en Villa de Leyva, Boyacá.

Te puede interesar: Rodrigo de Paul, Paulo Dybala y Messi: los más lindos de la Selección Argentina

A inicios de este mes, el ciclista nacido en Cómbita, le contó a sus 1,4 millones de seguidores en Instagram, que le pidió la mano a la mamá de sus dos hijos, Mariana y Tomás. “Después de 14 años al fin di el paso y me dijo que sí. Gracias @yeipaohr por ser mi compañera de vida y seguir construyendo un futuro juntos. Anoche fue una de las mejores noches de mi vida, la mujer que siempre he amado, la mamá de mis dos adorados hijos me dio el sí, gracias a mi familia y amigos por ser cómplices de esta gran sorpresa”, escribió junto a fotos del momento, donde se ve arrodillado y con el anillo en mano.

Así fue la boda de Nairo Quintana con Yeimi Paola Herrera

El ciclista de 32 años, que compartió con sus seguidores la propuesta de matrimonio que le hizo a Yeimi Herrera, decidió vivir su boda lejos del ojo mediático y prefirió no revelar la fecha de su celebración, ni publicar detalles relacionados con su unión. Hasta el momento, ninguno de los dos ha publicado en redes alguna imagen de la ceremonia, que se llevó a cabo hace unos días.

Vea también: Yailin ‘La más viral’ defendió a su esposo Anuel AA de quienes le dicen “monstruo”

En redes sociales, se hizo viral un video del primer baile de Nairo y Yeimi Paola como esposos, así como dos fotos de su brindis nupcial y del automóvil que transportó a la pareja, que llevaba inscrito el nombre de ambos. Según medios locales y seguidores del ganador del Giro de Italia del 2014, la boda se realizó en el salón de eventos Casa de Buganvilias, ubicado en el kilómetro 4 de la vía entre Villa de Leyva – Altamira, en Boyacá.

Puede interesarle: Video: Gavi, jugador del Barcelona, reaccionó a pregunta sobre la Princesa Leonor