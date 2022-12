Yailin ‘La más viral’ defendió a su esposo Anuel AA de quienes le dicen “monstruo”

Anuel AA y su esposa Yailin ‘la más viral’ terminaron con los rumores de una crisis en su matrimonio cuando confirmaron que estaban esperando su primera hija. Desde ese momento, la cantante dominicana, que tendría más de cuatro meses de gestación, no duda en ocultar su felicidad al mundo y presume su barriguita en redes sociales.

Los artistas, que habían dejado de mostrarse juntos durante meses, volvieron a hacerlo, para tranquilidad de sus seguidores. La joven de 20 años ha demostrado de ser la fan número uno de su esposo y lo sigue acompañando en sus conciertos por Latinoamérica. Hace unos días, le dedicó unas palabras y reveló detalles de su personalidad que pocos conocen.

¿Monstruo? Esto dijo Yailin sobre su esposo Anuel

Después de contar que serían padres de una niña, el puertorriqueño de 30 años, contó en una entrevista para BrealTV que su hija llevaría un nombre colombiano. Inmediatamente, las reacciones de los internautas mencionaron a Karol G, pues varios creían que la elección de ese nombre tuviera algo que ver con la ex del rapero. Cataleya o Cattleya es una flor perteneciente a la familia de las orquídeas, que se dan en gran parte de América Latina.

“El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró, eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida. Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas. Siempre que me necesites estaré para ti”, escribió la cantante junto un video de su esposo besándole la barriguita.