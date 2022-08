VIDEO: se filtró la primera imagen del rostro de Kai, hijo de Greeicy y Mike Bahía

El 21 de abril, Mike Bahía contó en sus redes sociales que Greeicy Rendón ya había dado a luz a su hijo Kai. Desde entonces, la pareja ha expresado su felicidad de haberse convertido en padres por primera vez.

Hasta el momento, han tratado de ser muy reservados con el pequeño. En sus redes sociales sí han publicado fotos y videos con el bebé, pero nunca han querido mostrar su cara. Sin embargo, los cibernautas, fanáticos de los cantantes, no han dejado de comentar sus publicaciones. “Ustedes una belleza de familia”, “una familia de admirar. Un abrazo”, “Kai es el reflejo de sus padres”, “queremos verle la carita a ese nené bello”.

Greeicy y Mike Bahía dejaron ver, sin querer, el rostro de su hijo Kai

Hay muchos famosos, como Camilo y Evaluna, o J Balvin y Valentina Ferrer, que han preferido nos mostrar el rostro de sus hijos Índigo y Río. En esa misma situación, se encuentran Greeicy y Mike Bahía.

La semana pasada, el intérprete de La vida reveló cuál es la razón por la que han preferido no exponer el rostro de su hijo en redes sociales. De acuerdo con lo que dijo, prefieren que sea el mismo niño quien decida cuándo le gustaría aparecer públicamente. “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”.

No obstante, gracias a su video que publicaron Greeicy y Mike Bahía, quedó en evidencia la carita de Kai, todo por un descuido del cantante cuando grababa a la también actriz tocando el piano.

En el clip, que ya se viralizó en las diferentes plataformas digitales, se observa que el bebé está detrás de Greeicy en el coche. Rápidamente se alcanza a observar su carita, que toda una sensación.

Algunos internautas aseguraron que era igualito a Mike Bahía. Mientras tanto, otros han criticado el hecho que los famosos no hayan querido presentarlo públicamente. “Queremos verle bien la carita a Kai”, “¿por qué no muestran la cara del niño”, “tanto misterio para mostrar el rostro del niño”, “qué bobada que no muestre la cara del bebé”.