William Levy, de ‘Café con aroma de mujer’, anuncia su separación

Hace unas horas, el reconocido actor cubano publicó unos misteriosos mensajes en su cuenta de Instagram, que minutos después eliminó. El mensaje que automáticamente se hizo viral en redes sociales decía lo siguiente:

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”.

Te puede interesar: El drama de Ana Karina Soto y su esposo tras hackeo y robo de videos íntimos

Aunque el actor dejó confundidos a sus seguidores, muchos de ellos, aseguran que se arrepintió de hacer pública su decisión. Posteriormente, el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ publicó un segundo mensaje: “I’m ready for the new chapter in my life” (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida)”

William y Elizabeth se conocieron en el año 2003 en el concurso Protagonistas de novela, la pareja lleva casi 20 años juntos y tienen dos hijos: Kailey Alexandra, de 11 años y Christopher Alexander, de 15.

Te puede interesar: Fotos: ¡Wow! Así luce Carolina Cruz sin filtros ni maquillaje