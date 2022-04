Yailin, la más viral, novia de Anuel, atraviesa un duro momento. Esta es la razón

El nombre de la influencer dominicana ‘Yailin, la más viral’ se popularizó a nivel mundial desde que se hizo pública su relación sentimental con el cantante boricua Anuel AA. En redes sociales, la pareja se ha mostrado muy enamorada y con muchos planes a futuro, dejando de lado las críticas que han recibido por parte de miles de internautas.

Hay usuarios que han asegurado que Anuel AA todavía no ha podido olvidar a ‘la bichota’ y que, supuestamente, su relación con Yailin no es del todo sincera. No obstante, el reguetonero le ha salido al paso a esos comentarios, asegurando que Yailin es la mujer de su vida. De hecho, entre la pareja ya hay planes para tener hijos.

Aunque casi todo lo que se ha hablado sobre Yailin ha generado polémica, en esta oportunidad volvió a ser tendencia, pero por un tema diferente al de su novio Anuel AA y Karol G.

¿Qué le pasó a ‘Yailin, la más viral’?

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, la influencer expresó su tristeza al recordar a su padre fallecido por medio de unas fotografías con las que le dedicó un emotivo mensaje a su progenitor en el día en el que estaría cumpliendo años si estuviera vivo. “Feliz cumple papi. Dónde quiera que estés te amo mi negro mucho mucho, te amo”, escribió. En una de las instantáneas se observa a su progenitor sonriendo a la cámara mientras está sentado en una silla.

Según la información que se conoce, Yailin pudo disfrutar a su padre muy pocos años, pues al parecer, él murió en un accidente de tránsito cuando ella tenía tan solo 9 años. En una oportunidad, la cantante reveló que junto con su madre tuvieron que rebuscárselas y trabajar muy duro para poder salir adelante.

