Yaneth Waldman fue estafada al comprar el Soat de su carro. Esto le sucedió

La presentadora Yaneth Waldman comenzó su día siendo víctima de una estafa que nunca imaginó vivir. La bogotana le contó a sus 1.4 millones de seguidores en Instagram que a pesar de ser muy desconfiada con todo lo relacionado al dinero, esta vez no pensó que fuera a ver comprometida su propio bolsillo.

Con más de treinta años de trayectoria en la televisión, Waldman es referente de varias generaciones de televidentes colombianos, que no se perdían los exitosos programas que presentaba, como Muy Buenos Días, La vaca que ríe, Profesión hogar y El desayuno. Recientemente hizo parte de Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia.

Yaneth Waldman fue víctima de estafa

Hoy, desde horas de la mañana, la presentadora, que siempre es muy activa en redes sociales, causó alarma entre sus seguidores, cuando contó que al momento de pagar el Soat de su carro, fue víctima de estafa. Antes de contar la modalidad en la que perdió parte de su dinero, se recriminó a sí misma por no haber desconfiado, como en otras tantas ocasiones.

“Yo que mantengo diciendo que no doy papaya, que no contesto llamadas raras, que no abro mails. Yo creo o creía que me las sabía todas y dije ‘a mi no me la van a hacer nunca porque mejor dicho yo tengo siempre 20 ojos’”, expresó. La situación se presentó cuando la presentadora ingresó a una página web oficial para pagar su póliza de seguro y más tarde, después de haber hecho el pago, descubrió que la página estaba ‘crackeada’, una modalidad de ‘hackeo’.

“Entramos para pagar el Soat, todo bien, con un número de teléfono, un WhatsApp, era la página oficial ojo, no es que me metí a internet o me llegó un mail, no, cancelé el monto y era una estafa. Me tumbaron 600 y pico mil de pesos cómo les parece”, contó preocupada, y alertó a sus seguidores para no caer en las trampas de los malintencionados. Antes de continuar con sus labores diarias, Yaneth mencionó que no es la primera vez que la estafan, pues hace diez años, cuando planeaba celebrar uno de sus cumpleaños, también fue engañada por los supuestos dueños de una finca en Anapoima.