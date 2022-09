“Yo me perdoné”: El mensaje de Fredy Guarín que preocupa a sus fanáticos

El exfutbolista Fredy Guarín se alejó de las canchas desde el año pasado y ha invertido su tiempo en su familia, sus negocios de finca raíz y ganado. El exjugador del Millonarios regresó a redes sociales después de dos semanas de ausencia y preocupó a sus fanáticos.

El boyacense de 36 años compartió una imagen donde se le ve llorando, y además escribió un profundo mensaje que daría detalles sobre el difícil proceso que atraviesa actualmente, relacionado con sus emociones y su vida personal.

Fredy Guarín preocupó a sus seguidores sobre su estado emocional

El propósito del deportista al compartir la foto, hace algunas horas, fue el de mostrarse tal cual es, “a corazón abierto”, y aclaró que no lo hizo para generar lástima, ni de ganar seguidores.

“De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente, estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné” , escribió el deportista y sus seguidores no dudaron en recordar el incidente de violencia doméstica que protagonizó hace un año en su casa familiar y bajo el estado del alcohol.

“Si alguien está en desacuerdo con esta publicación te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza, nunca es tarde”, finalizó sin dar mayor detalle de los procesos que podría estar atravesando. Varios fanáticos no dudaron en compartir sus hipótesis, algunos hablan de una posible crisis con su prometida, Pauleth Pastrana, otros nombran una posible enfermedad, y otros recuerdan el pasado del futbolista del cual estaría sanando.

¿Qué dijo Pauleth Pastrana de Fredy Guarín?

El nombre de la médica veterinaria salió a relucir inmediatamente el famoso publicó su foto. Por ahora, no se ha visto rastro nuevo de ella, pero al mismo tiempo publicó una historia en su Instagram donde dijo “gracias, Dios. Solo eso”. Los internautas se confundieron más, pero siguen expectantes a que la pareja continúe su compromiso y se case pronto.