“Prefiero comer”: Jessica Cediel y su contundente respuesta a quienes la critican

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas del país. Además de destacarse por su talento, en redes sociales, también ha sido una de las famosas que más interacción suele tener con los internautas. No en vano tiene 8,9 millones de seguidores en Instagram.

Al ser una figura pública, la también modelo ha estado expuesta a los buenos y malos comentarios que le dejan los usuarios en sus publicaciones. Como es usual en algunos famosos, esta semana, Jessica Cediel realizó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para conversar con sus fanáticos. Allí, suele responder algunas dudas sobre su situación sentimental y algunos otros detalles de su vida privada. Por ejemplo, un usuario le preguntó: “¿Por qué es tan exageradamente sencilla para vestirse?. Siempre se le ve la misma ropa”.

Así respondió Jessica Cediel a quienes la critican por usar la misma ropa

La exnovia de Pipe Bueno respondió de manera contundente, y aclaró que, pese a ser modelo y presentadora, no suele comprar mucha ropa, pues prefiere priorizar sus necesidades. “La verdad es que yo no compro mucha ropa. Para ser honestos tengo otras obligaciones que para mí son más importantes que comprar ropa. Me encanta comprar ropa y si tuviera mucha plata, compraría más, pero el presupuesto lo destino para otras cosas”, respondió Cediel.

Entretanto, explicó en qué tipo de cosas prefiere invertir ese dinero. “Perdonarán si siempre me ven con la misma ropa, pero yo soy así. Prefiero comprar buena comida y comer bien, prefiero comprarme vitaminas, comprar buenas cremas, para el cuerpo, para la cara. Esas cosas que son inversión para el cuerpo”.

No es la primera vez que Jessica Cediel es criticada en redes sociales. Algunas veces ha recibido cuestionamientos por sus bailes, por sus relaciones sentimentales o simplemente por alguna foto que publica en su cuenta de Instagram.