“Yo sé quién soy”: Carolina Ramírez sobre supuesta infidelidad a Jimmy Vásquez

La pareja de actores sostuvo un romance de 6 años, pero llegó a su fin cuando ambos tenían planes de vivir fuera del país. Su ruptura fue una de las más comentadas del mundo del entretenimiento, pues en el 2017, el actor recordado por su personaje en la telenovela La Nocturna, confesó en Se dice de mí, que, intentó acabar con su vida luego de enterarse que, supuestamente, Carolina le había sido infiel, cuando estaban a punto de vivir juntos en Estados Unidos.

“Me entero que ella ya tenía una vida con otra persona acá y que la tenía hace tres meses antes planeada… Todo esto había sido digamos que una manipulación para que yo me fuera”, aseguró en ese entonces el actor. Entre tanto, Jimmy sostuvo que haber terminado con la actriz lo afectó tanto, que terminó entrando en una profunda depresión que le hizo realizar muchas cosas para acabar con su vida, entre ellas, ingerir alcohol con algunas unas pastillas.

Hasta el momento, la protagonista de La Reina del Flow no se había manifestado al respecto, pero recientemente en una entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez, reveló cómo sucedieron las cosas en esa época.

“Yo veo ese caso resumiendo todo en una sola frase y es que yo a él le tengo un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida y eso es la mitad del camino que yo he tenido que recorrer, entonces, uno también tiene que poner en otra perspectiva esas cosas que ha vivido”, dijo la actriz durante la transmisión en vivo por redes sociales.

Entre otras cosas, la bailarina caleña dio su versión sobre la supuesta infidelidad de la que habló el actor hace unos años. “No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus motivos para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera y lo mío es que no vale la pena ni siquiera tocar el tema, porque no pasa nada, ni me produce nada”, puntualizó, afirmando que para ella lo más importante es la lealtad.

Ante la duda de Diva Rebeca por conocer si la relación entre ellos dos terminó mal, dijo: “Una persona que habla de uno así en un programa, muy bien no debió haber terminado, pero para mí terminó fantásticamente, mira la vida que tengo ahora… entonces yo creo que no valía la pena ni salir a defenderme porque yo sé quién soy y las personas que amo saben quien soy”.