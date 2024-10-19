Concierto de Blessd en Bogotá: lágrimas, invitados y sorpresas en su primer estadio

Durante varios días, Bogotá estuvo bajo lluvias fuertes que incluso alcanzaron a inundar parte de los alrededores del estadio Vive Claro. Ese ambiente de incertidumbre generó dudas sobre si Blessd podría realizar, sin contratiempos, el concierto más importante de su carrera: su primer estadio como artista principal. Pero, contra todo pronóstico, el sábado 22 de noviembre el clima cambió. Hizo un sol intenso durante la tarde y no cayó una sola gota de lluvia en toda la noche. El escenario quedó intacto, el público llegó con tranquilidad, y el concierto pudo llevarse a cabo con total normalidad.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las sorpresas que llevó Blessd a Bogotá

Aunque estaba previsto que el show comenzara a las 7:30 p. m., ‘El Bnedito’ salió casi una hora tarde. Lo hizo de forma inusual: no apareció directamente sobre la tarima principal, sino desde el centro del estadio, caminando por la mitad del Vive Claro, saludando a los asistentes mientras avanzaba acompañado por su equipo de trabajo y por su mamá, a quien le dio un beso y agradeció antes de subirse finalmente al escenario.

A partir de ahí arrancó un repertorio que mezcló sus canciones de superación personal con sus temas más comerciales y de perreo. En esa primera parte interpretó Condenado al Éxito, una de las canciones que más significado tiene para él y que pocas veces canta en vivo; se quebró al interpretarla, recordando que resume buena parte de su historia de vida.

El primer invitado de la noche fue Neutro Shorty, rapero venezolano con quien tiene N4. Más adelante, Blessd se trasladó a uno de los escenarios alternos para recibir a Nanpa Básico, en coherencia con una apuesta que marcó todo el concierto: tener tres escenarios distribuidos por el estadio para acercar el espectáculo a todo el público, incluidas las localidades más económicas. Nanpa cantó en solitario Hasta aquí llegué, su éxito junto a Beéle, y luego interpretó Mal, Mal, Mal, el tema que comparte con Blessd.

El tercer invitado fue Crudo Means Raw, que apareció en el escenario principal para cantar No Copio, uno de sus temas más populares. Al igual que Nanpa, tuvo unos minutos solo en tarima —y dio la impresión de que eso le permitía a Blessd aprovechar los trayectos entre escenarios y los cambios de vestuario—. Cuando Blessd volvió, cantaron juntos su canción Barrio. Al despedirse, Crudo lanzó una referencia sutil a la reciente tiradera de Pirlo, argumentando que ninguna palabra iba a afectar a su compañero y amigo.

Después de ese bloque, Blessd siguió con su repertorio, pero hizo una pausa inesperada: anunció que iba a regalar una casa a uno de los asistentes del estadio. Caminó por el pasillo habilitado entre los tres escenarios, observando al público de cerca, hasta que eligió a una mujer. Seguridad la sacó del lugar donde estaba para que pudiera acercarse al artista, que le hizo la entrega simbólica en ese momento. Ella, sin poder pronunciar palabra, recibió la noticia entre lágrimas. Blessd le dijo que era una casa muy bonita y que la entrega oficial se haría en los próximos días. El gesto desató una ola de emoción en todo el Vive Claro.

Luego vinieron más canciones populares de su repertorio, incluidas varias de las que tiene con Ryan Castro. Muchos asistentes se preguntaron por qué Ryan no estuvo entre los invitados, considerando la amistad entre ambos y el historial de colaboraciones. La razón es sencilla: esa misma noche Ryan Castro también estaba en concierto, en Los Ángeles, por lo que su participación era imposible.

Posteriormente, Blessd se dirigió al tercer escenario para encontrarse con el grupo de artistas con quienes estrenó recientemente el proyecto Los Extraditablessd. Interpretaron varios temas del álbum y ‘El Bendito’ les agradeció por acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera. Allí también apareció Westcol, su mejor amigo, quien había calentado el ambiente antes del show del artista haciendo de DJ —aunque no lo es realmente— y que volvió para acompañarlo un momento en tarima.

De regreso al escenario principal, Blessd recibió a los tres últimos invitados de la noche. El primero fue la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con quienes interpretó Mírame, en una de las secciones más emotivas del concierto. Después apareció Yan Block y finalmente Ovi on the Drums, su productor. Con él arriba del escenario, Blessd se despidió del público, agradeciendo por acompañarlo en esta noche histórica: su primer estadio, un hito que cerró poco después de las 11 de la noche.