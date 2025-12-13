Concierto de J Balvin en Bogotá ¿Cuáles serán los artistas invitados al estadio El Campín?

El concierto de J Balvin en Bogotá, programado para el 13 de diciembre en el Estadio El Campín, ha generado una ola de expectativas entre los seguidores del artista, en gran parte por lo vivido hace unos días en Medellín.

En esa ciudad, el reguetonero ofreció un espectáculo histórico de más de siete horas y con más de 20 artistas invitados, que fue reconocido por su duración, variedad de invitados y momentos memorables sobre el escenario.

¿Quiénes serían los artistas invitados al concierto de J Balvin en Bogotá?

Aunque la producción del evento en Bogotá no ha anunciado oficialmente la lista de aquellos que acompañarán a ‘El Niño de Medellín’ en tarima, a través de redes sociales y en distintos espacios de conversación se han venido acumulando rumores basados en lo ocurrido en Medellín y en las expectativas de los fans.

Entre los nombres que más han circulado están artistas del género urbano que compartieron tarima en la capital antioqueña o que tienen vínculos artísticos con Balvin, como Feid, Ryan Castro, Reykon, Yandel, De La Ghetto, Jory, Golpe a Golpe, Nio García, Kapo, Ozuna y Maluma.

La atención en redes también ha puesto sobre la mesa otros posibles nombres, incluso que no estuvieron presentes en Medellín, como figuras con gran reconocimiento internacional. Sin embargo, esos rumores no tienen respaldo oficial ni han sido comentados por los equipos de los artistas implicados.

La expectativa entre los seguidores de Balvin radica en que el espectáculo en Bogotá mantenga o supere la magnitud del vivido en Medellín, donde el escenario de 360 grados, la producción y la sucesión de invitados se convirtieron en tema central de comentarios y reacciones en redes sociales.

Por ahora, ninguno de los artistas vinculados ha confirmado oficialmente su participación en el concierto de J Balvin en Bogotá, y la producción del evento no ha divulgado una lista formal de invitados. Las expectativas siguen altas, y muchos esperan que en los próximos días haya anuncios que despejen las dudas y consoliden el cartel artístico de una noche que promete ser una de las más importantes del año para la música urbana en Colombia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí