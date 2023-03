¿Daniel Arenas se refirió a Daniela Álvarez luego de ser “acosado” por Lyn May?

Hace unas semanas, el actor Daniel Arenas se vio envuelto en una polémica luego de darse un beso con su colega, la presentadora Adamari López, durante el programa Hoy Día. Los televidentes y usuarios en redes sociales no le “perdonaron” esa acción pues lo acusaron de no respetar a su pareja Daniela Álvarez. A raíz de eso, se comenzó a rumorar que su relación con la expresentadora del Desafío The Box, supuestamente, había llegado a su fin.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas Foto: Instagram - Instagram

Beso de Daniel Arenas y Lyn May

Ahora, el artista santandereano volvió a ser tendencia porque al programa llegó como invitada la polémica actriz Lyn May. Arenas y Penélope Menchaca, copresentadora del programa, le dieron la bienvenida a la vedette mexicana.

De, repente la actriz de 70 años comenzó a tocarle uno de sus muslos y su brazo. Luego, lo toma de la mano para ponerla en sus caderas. Sin embargo, Daniel se mostró incómodo e inmediatamente le dijo que él era un hombre respetuoso.

Para Lyn, cuyo nombre de pila es Liliana Mendiola Mayanes, pareció no importarle las palabras de Daniel, así que lo tomó por el cuello e intentó besarlo dos veces. Mientras tanto, el colombiano reaccionó moviendo la cara para los lados para no ser besado por ella. “Soy un caballero y tengo que respetar a la dama que tengo en casa. Me siento muy bendecido de tenerte aquí… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí, me encanta tu personalidad”, le dijo.

Daniel Arenas presumió especial momento que vive

Desde que se fue a vivir a Estados Unidos, Daniel se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, donde ha expresado su felicidad por el nuevo reto laboral que adquirió. “¿Que si SOY FELIZ? A mí díganme mamar gallo (como decimos en Colombia), echar carrilla, echar desmadre, joder la vida, vacilar o como se le diga en cualquiera de sus países. Ese es mi ambiente natural. Los quiero compañeros, qué rico la pasamos en nuestro trabajo”, dijo hace unos días.

Ahora, mediante unas historias, no pudo ocultar su emoción por haber entrevistado al cantante Víctor Manuelle. “Familia. Miren los privilegios que me da mi nuevo trabajo”.

Sin duda, para el actor dar a conocer su faceta como presentador ha sido todo un reto que ha disfrutado al máximo y del cual también ha aprendido.