Ester Expósito y Alejandro Speitzer ¿rompieron?

En medio de rumores de ruptura, Ester Expósito y Alejandro Speitzer se han enviado mensajes cariñosos por redes, sin embargo, no dejan claro sí siguen juntos o no.

Durante los últimos días surgieron rumores sobre la ruptura del noviazgo que sostienen la actriz española Ester Expósito, de la serie Élite, y el actor mexicano Alejandro Speitzer, de Oscuro deseo. La revista mexicana TvNotas indicó que una fuente cercana a la pareja habría declarado que terminaron básicamente porque él no se había hecho cargo de la parte económica que habían acordado cuando se mudó con ella a España.

Sin embargo, fue la misma actriz quien decidió romper el silencio y aunque no desmintió el rompimiento, tampoco afirmó que siguieran juntos, lo que sí hizo fue enviar un cariñoso mensaje a través de una de sus stories en Instagram, a Alejandro, donde deja claro su afecto por él advirtiendo que nunca hablará mal de él. “Una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida”, fueron parte de sus palabras, además de afirmar que lo apreciará por siempre. “Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”, dice al final del escrito la actriz de 21 años.

EL MENSAJE DE ÉL

Alejandro, de 26 años, por su parte no guardó silencio y además de compartir el mensaje de Ester hizo uno propio y escribió: “Lo que has escrito has sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto mutuo, infinitas gracias por estar”.

También te puede interesar: Actor Matthew McConaughey, aspirante a gobernador de Texas, confiesa abuso

La pareja, que se conoció en la serie Alguien tiene que morir y se ha vuelto una de las más mediáticas del entretenimiento en español, coincidió hace unos días en un evento en Milán, pero justamente llamó la atención que no estuviera junta. Con las publicaciones de los dos en Instagram, sus seguidores aguardan nuevos post que desmientan la ruptura o un comunicado oficial donde revelen que han dado por terminado el noviazgo en buenos términos.

Vale la pena destacar que desde enero pasado, cuando él cumplió años, Ester no había publicado nada sobre Alejandro. En esa oportunidad le dedicó un post refiriéndose a él como único e irrepetible.

También te puede interesar: 7 cosas que no sabías de Oscuro deseo