11 jets privados de artistas llegarán a San Pedro 2025 de Neiva ¿quiénes a bordo?

A lo largo de seis meses, un equipo humano de decenas de personas ha estado trabajando en la organización y el montaje de un concierto, que se ha convertido en tradición en el marco del Festival Nacional del Bambuco o fiestas de San Pedro. El espectáculo llamado “La combinación perfecta”, que este año llega a su sexta versión, se realizará en la Nueva Arena LPM de Neiva, el 29 de junio.

Se trata de un show que comienza en la noche y termina al otro día, ya que incluye la presentación de nueve artistas de distintos géneros.

Hasta ahora están confirmado Ángela y Pepe Aguilar, Luis Alfonso, Yeison Jiménez, Elder Dayán, Rafael Santos, Paulina Rubio, Wisin y el grupo Niche.

Las fiestas que invitan a pegarse ‘La Rodadita’ en la capital huilense, provocan la visita de miles de personas que llegan desde distintos rincones del país a vivir esta experiencia, que incluye reinado, muestra folclórica, festival gastronómico y exhibición de caballos, así como desfiles y tablados.

Las carreteras y los vuelos comerciales por supuesto, estarán al tope en estas fechas.

¿Cómo viajan los artistas que estarán a ‘La Rodadita’?

Es por esta razón que, para los organizadores del concierto, pensar en llevar a los artistas en vuelos comerciales, que sufren el riesgo de quedar aplazados o demorados, no es una opción. Así, los aviones privados se constituyen en el principal medio de transporte de las celebridades.

En el 2024, se registró la llegada de nueve naves exclusivas para el talento y ahora Harrigson González, a la cabeza del evento revela a Vea que ese número aumenta en esta versión.

Serán once aeronaves privadas que estarán llegando ese mismo día al aeropuerto de Neiva.

“Neiva tiene una connotación muy especial y es que en junio todo el mundo quiere ir, entonces colapsan los vuelos, si no estý mal los duplica, todo está lleno y todo está vendido. Nosotros no nos podemos arriesgar a traer en vuelos comerciales ni siquiera a los artistas nacionales. Sabemos que Yeison Jiménez tiene su avión privado; con Luis Alfonso no nos podemos arriesgar a que no llegue, entonces toca en avión privado. El Grupo Frontera, tendrá un avión para los principales y otro, para el grupo. Paulina Rubio tendrá uno para ella. Wisin, Pepe Aguilar y Ángela son los únicos que comparten avión. Este año en total son 11 aviones que van a estar en la plataforma del aeropuerto Benito Salas de Neiva”.

El empresario ya había anticipado que este evento requiere una inversión cercana a los diez mil millones de pesos, de los cuales cerca de 2 mil millones van al montaje.

“El solo talento de los artistas de la combinacion perfecta 6 está llegando a los dos millones de dólares”, dijo sobre el costo del talento.

