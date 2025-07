A Rodrigo Candamil, ex MasterChef, le ofrecieron La Casa de los famosos ¿qué dijo?

A Rodrigo Candamil los televidentes lo han visto en distintos roles de interpretación en drama y comedia en producciones como ‘Merlina, mujer divina’; ‘La tía Alison’, ‘Chepe Fortuna’, ‘La ley del corazón’, ‘El Bronx’, ‘La verdad oculta’ o ‘Entre sombras’. Pronto volverá a pantalla como Esteban en la segunda temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’, de Amazon Prime.

En este 2025 incursionó en un género nuevo para él: el reality y aceptó entrar a ‘MasterChef Celebrity’. Su paso por el formato de cocina no resultó como esperaba y anteriormente había admitido a Vea que se alcanzó a frustrar, aunque también advierte que superó completamente este sentimiento.

Terminar ciclos y empezar de nuevo es algo que le gusta a Candamil. Es un hombre metódico y práctico, que no hace parte de los intérpretes a quienes les cuesta quitarse de encima un personaje después de finalizar grabaciones o una temporada en teatro. “Cuando concluye un proyecto se termina un ciclo. Tengo el buen hábito emocional y mental que termino y cierro el ‘chuzo’. No tengo ningún problema con eso. Me despido fácilmente”. Con los personajes cumple lo planeado, se entrega y luego se marcha. Con el reality no ocurrió y el cierre consigo mismo fue semanas después.

Así es la relación de Rodrigo Candamil con su ex

Con su vida privada por supuesto, es mucho más complejo, pero procura llevar procesos sanos. Después de una relación de casi 20 años, en el 2022 confirmó su separación de la también actriz Adriana Romero. Su amor había nacido entre clases de actuación y teatro hasta llegar al altar en el 2003. Hoy mantienen la cordialidad, pero también ha sido un trabajo mutuo.

“Para llegar realmente a reconocer una buena relación de este tipo es necesario aceptar una cantidad de emociones y sentimientos, que no son necesariamente cómodos ni chéveres, sí hay dolor, sí hay rabia. O sea, la relación perfecta no es donde no sentimos nada, sino donde sentimos de todo. Hay desencuentros y aun así podemos mantenerla. Lo que digo es que esa relación amable que vivimos hoy (con Adriana) no ha sido fruto de una generación espontánea. Es una construcción, que ha sido cimentada sobre un territorio que causó mucho dolor, pero también un territorio que tiene mucho amor para que efectivamente se pueda tener la posibilidad de hablar de un paisaje amable, del que pueden disfrutar dos personas que están encargadas de la vida de dos seres que amamos y que nos unen”, comenta refiriéndose a sus hijas Martina y Guadalupe, de 12 años.

Ahora es Silvio, un hombre que enfrenta la soledad; dicho de esta manera suena triste y nostálgico, pero desarrollado en la comedia musical, el asunto se torna divertido y eso es justamente lo que Candamil desea generar en los espectadores cuando vayan a verlo. “Más allá de cualquier tipo de reflexión profunda que se pretenda hacer a través de mi personaje, incluso de la misma obra, es una experiencia para disfrutar a través de la música, cómo se perciben las relaciones, es como ver cómo cuatro personajes abordan el amor”, dice sobre ‘Hola Soledad’, el montaje en el que actúa junto a Michelle Gutty, Juan Manuel Lenis y Laura Tovar.

También cree que en medio de la diversión es posible hacer reflexiones o aprender y en su opinión, la obra también reitera “entender la importancia de lo superficial. No hay que tomarse tan a pecho tantas cosas. Creo que hay pequeñas lecciones que por ser tan elementales parece que no nos enseñarán nada, pero finalmente sí. A veces, lo elemental nos trae las enseñanzas más profundas, como también ocurre con los niños, que nos dan tantas lecciones”.

Y pese a que se trata de una apuesta ligera también, este rol le ha permitido reflexionar sobre el tema. “Es bueno estar solo, la soledad te enseña mucho, pero tiene muchos sacrificios, hay mucha valentía. Pero también para alimentar la neurosis que impide que tengas empatía y que puedas estar con otras personas”.

De momento, el bogotano sigue soltero, abrazando la soledad y abierto a nuevos personajes. Eso sí, excluye la posibilidad de un reality de convivencia, de hecho, lo contactaron de ‘La Casa de los famosos’ y dijo que no. “Es una competencia real y a mí no me gusta estar en ese track, nunca de competir con nadie. Es un nivel de exigencia muy alto y realmente te pone en un borde muy complejo emocionalmente, porque entonces pones a merced de otras personas tu tranquilidad y el resultado”.

Para Candamil, que espera asumir personajes diversos y exigentes y entrar en competencia consigo mismo, la posibilidad de entrar en un reality está descartada por completo. “No tengo ninguna necesidad de esa exposición tan compleja. Entiendo que para algunos puede ser una manera de proyectarse y de estar con la audiencia, pero hablo de mí, yo no lo disfrutaría, me costaría trabajo y sería muy difícil para mí en este momento de mi vida”.

¿Dónde y cuándo ver ‘Hola Soledad’?

La comedia musical se presenta de jueves a sábado en el Gran salón del Casino Hollywood, en Bogotá, de jueves a sábado a las 8 p.m.

Aquí más noticias que son tendencia