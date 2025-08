Actor de ‘La reina del flow’ habló desde la cárcel: “no soy delincuente”

Desde finales de junio, Santiago Cano, conocido como Rapza de Barrio o Riquelme, por su personaje en La reina del flow, enfrenta un proceso judicial que ha sido tendencia en el país.

Agentes de la Sijín lo capturaron tras una orden emitida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado, luego que en febrero del 2024 fueran hallados en su residencia, en la Comuna 13 en Medellín, varios animales silvestres, entre ellos, dos monos cariblancos (cebus albifrons), una babilla (crocodilus fuscus) y dos iguanas verdes, que, al parecer, estaban en condiciones críticas, por lo que fueron entregados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su rehabilitación.

Después de más de un año de investigación, un juez dictó un fallo en su contra por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, emitiendo una orden de captura el 25 de junio. Desde entonces, el artista se encuentra privado de la libertad mientras este 6 de agosto es leída su sentencia.

¿Qué dijo Riquelme de ‘La reina del flow’?

El 9 de julio, el artista publicó un video en sus redes sociales refiriéndose a su caso. Entre lágrimas, aseguró: “uno dentro de prisión no tiene acceso a las redes y me doy cuenta que todo el mundo me está tildando de maltrato animal, quiero hacer una aclaración muy grande, a mí no me han detenido por maltrato animal, fue por tenencia de fauna silvestre, pero también, a profundidad, a mi hijo, a mi abuela, que es lo más sagrado que tengo yo no les había dicho que estaba en prisión, les había dicho que estaba en España, viajando, cumpliendo mis labores, pero ya en el colegio los amiguitos comenzaron a mostrarle el periódico a mi hijo y a decirle que era mentira. Yo no sé por qué es tan fácil para ustedes detrás de un teclado juzgar sin pruebas.

Asimismo, comparó su caso con el de los otros presos con los que ha tenido que compartir el último mes: “¿Por qué estoy adentro con violadores, asesinos, con gente que a la final ha cometido errores grandes? Mi hijo no tiene por qué sufrir las consecuencias. Yo no soy delincuente, no vendo animales, esto puede dañar mi carrera porque en la televisión todo es delicado. Yo no soy maltratador. Yo los quería, incluso, podría decirles el nombre de cómo conseguí los animales, los rescaté prácticamente, los tenían en malas condiciones".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Rapza de Barrio no asistió a las audiencias de su caso?

Aunque fue citado varias veces a declarar sobre lo ocurrido, el actor no se presentó. En ese mismo video publicado en sus redes, explicó el motivo: “Se cruzaban con la oportunidad de yo ir a España. Yo siempre he querido conocer el mar y allá lo pude conocer. Yo siempre quise tener economía para poder construir mi hogar, para mi familia”.

Al final, entre lágrimas, hizo una reflexión: “Estamos presos, mas no muertos, y desde adentro he comprendido que hay más unión y valor por la vida que afuera. Mi único error fue desestimar la importancia de asistir a esas audiencias, yo no soy delincuente. Gracias a los que al fondo siempre han creído en mí, me han ayudado, a los abogados y a todos los actores, en especial a Juanma, sin él, sus consejos y su ayuda, no estuviera fuerte para lo que estoy pasando”.