Actriz de ‘La reina del flow’ reveló por qué dejó de hablar un año: “una pesadilla”

Recientemente, en una entrevista con el programa Insoportables de la emisora Los40, Adriana Arango, reconocida actriz colombiana por su participación en producciones como Francisco el matemático, La ley del corazón, La reina del flow, El general Naranjo, Ana de Nadie, Medusa, entre otras, reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

¿Qué le pasó a Adriana Arango?

La actriz, quien interpreta a la mamá de Charlie Flow, contó una anécdota de su infancia que la marcó profundamente. De acuerdo con lo que dijo, algunas dificultades que tenía en su infancia hicieron que viviera un trauma.

“Estaba en segundo de primaria. Hay ciertas cosas como en el nivel de aprendizaje que me cuestan muchísimo, que son cosas fáciles para los demás, pero para mí se vuelven imposibles. Entre esas cosas, en esa época, porque ya aprendí, el reloj de manecillas, había una tarea que era dibujar una hora y yo no entendía el concepto, entonces le dije a mi hermano que bajáramos el reloj que había en el comedor para calcarlo. Nos montamos, lo tratamos de bajar entre los dos y se cayó“, contó.

Esa “travesura” hizo que su papá se enojara: “mi papá siempre fue conmigo tan fresco, tan alcahueta, se puso bravísimo y gritó y nos dijo que no nos iba a hablar, fue muy impactante para mí, en ese momento. Ahora no lo recuerdo como algo tan grave, pero en ese entonces yo ya me quedé callada un año", aseguró la actriz, quien es esposa de Robinson Díaz.

La decisión de Adriana de guardar silencio duró todo un año que se intensificó cuando sus padres la pusieron a estudiar en un colegio especial: “después para tercero de primaria me metieron a un colegio de niños especiales porque no hablaba, porque no daba con la hora, porque me tranqué. Duré todo tercero y fue una pesadilla porque te consideran especial y todo el mundo te está mirando. Ese año fue aterrador, ahí ¿con quién iba a hablar? En ese colegio había niños complejos”, recordó.

Afortunadamente, después logró ingresar a todo colegio donde pudo explotar sus verdaderos talentos y superar ese difícil episodio que enfrentó: “el año siguiente fue el más fantástico de la primaria porque mis papás se la pasaban de aquí para allá, de allá para acá, me metieron a un colegio público y había 50 niños por salón, la profesora no sabía quién era quién, yo empecé a sentirme libre, a hacer lo que quería y me volví espectacular. Fue un gran año y ahí algo explotó en mí y fue espectacular".