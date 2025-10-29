Actor de Pasión de gavilanes confesó que las deudas lo llevaron al límite: “Muy duro”

Hijo de un pintor y de una madre involucrada en el mundo del arte, desde joven Pedro Roda mostró un gran interés por las artes escénicas y plásticas; estudió actuación tanto en Colombia como en España, fusionando su formación teatral con una notable sensibilidad artística. Se hizo famoso gracias a su papel en la telenovela Pasión de gavilanes, donde interpretó a Olegario Quiñones, uno de los personajes más queridos de la historia. También ha hecho parte de otros proyectos en televisión y cine, entre ellos Bella calamidades, Escobar, el patrón del mal, La Selección, Tres caínes o La reina del flow.

¿Qué le pasó a Pedro Roda?

Este fin de semana, el actor concedió una entrevista para el programa La Red, donde reveló algunos detalles de su vida personal. Se refirió a un difícil momento de su vida cuando, por cuenta de la falta de trabajo y las deudas, su salud física y mental se vio afectada:

“Yo tuve una época de mi vida que llegó no solo a ser la salud mental, sino afectar la salud física. Como todos los actores, vivía de la actuación, no hacía absolutamente nada más, pues hacía otras cosas, pero ninguna que me diera plata y estaba de casting en casting, yo vivía en ese sube y baja. Ya me estaba enfermando físicamente, me estaba dando una úlcera y ya me estaba poniendo mal”, contó para ese medio de comunicación.

Aunque visitó médicos, la conclusión fue que no tenía ninguna enfermedad física, sino psicológica debido al estrés y las preocupaciones: “Un día me fui a un gastroenterólogo y me hicieron un examen. Me durmieron y cuando me desperté el doctor me dijo: ‘¿a usted qué es lo que le pasa?, ¿qué le pasa por la cabeza?, usted no tiene nada, ¿cuál es su problema? Le dije, ‘los bancos’”.

“Me pegó muy duro”: reveló Pedro Roda

El actor reveló que, durante 15 años, se endeudó con tarjetas de crédito: “Básicamente, yo cometí el error que cometemos mucho que era: ‘nos vamos de vacaciones. No hay plata, pero con un tarjetazo. A mí me costó aprender a dominar eso mucho’”.

El actor adquirió una deuda de más de 30 millones de pesos que casi no logra cancelar. “Esa etapa con todo ese endeudamiento me pegó muy duro, porque llamaban domingos a las 7:00 a.m. y acabé agarrado con unas señoritas de un call center, fue una parte muy angustiosa. A veces, uno se quiere matar cuando no ve salidas, porque tú al banco le pagas y le pagas, y la deuda no baja. Dije: ‘no más, pago esta tarjeta, esta deuda y no más, no me vuelvo a endeudar’. Me costó mucho trabajo, pero lo hice”.