Famoso actor reveló que sufrió abuso: “Viví con ese secreto toda mi niñez”

Las redes sociales además de ser usadas para mostrar los momentos felices y satisfactorios de las celebridades también han sido empleadas por algunas estrellas para referirse a los duros obstáculos que han vencido a lo largo de su vida o incluso para contar los desafíos o conflictos que enfrentan.

El actor mexicano Luis Ernesto Franco, exesposo de Marimar Vega y padre de un niño, sorprendió este lunes al publicar en su cuenta de Instagram que ha luchado contra la depresión y la ansiedad, como también con pensamientos suicidas.

El actor de novelas como Señora Acero, La Ingobernable o A corazón abierto, versión México, comenzó su duro relato contando que fue abusado de niño y calló por mucho tiempo.

Las revelaciones de Franco fueron a través de carteles que fue pasando uno a uno en un video. En el texto detalló un poco más su conflicto personal.

“A los 7 años fui abusado y viví con ese secreto toda mi niñez”, escribió el actor en una de las notas que presentó donde también mencionó el divorcio de sus padres, que lo llevó a vivir con su papá y luego a los 11 con su madre, quien lo echó de casa después.

“A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa…”,contó que cuando era adolescente solo soñaba con ser actor y tener un hogar.

Actor mexicano Luis Ernesto Franco revela que tocó fondo

De igual manera expresó que una vez entró al mundo artístico vinieron los excesos y cayó en ellos. A los 30 tuvo pensamientos suicidas y luego de vivir un cambio entendió que desea mejorar. “Toqué fondo. Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. Y no me soltó. Desde ese momento, dejé de sentirme víctima de mi historia… y decidí ser el autor de lo que venía”.

El actor comprendió que no tenía sentido victimizarse. “Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”.

En su post, también mencionó: “Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o por que sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, dijo.

El actor también reconoció que después del tiempo ha sanado interiormente. “He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo”.Al final quiso dar un mensaje a quienes se han podido sentir como él. “Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento