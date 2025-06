Exclusiva: Édgar Vittorino terminó con su novia: “Han pasado muchas cosas”

El actor colombiano Édgar Vittorino, que lleva cerca de ocho años radicado en Madrid, España, ha cosechado allí frutos y cuenta con una carrera actoral ya reconocida en la Madre Patria. A Colombia viene por proyectos muy puntuales. Estuvo en el 2024 rodando ‘Cien años de soledad’, la serie de Netflix, inspirada en la obra cumbre del Nobel Colombiano y también protagonizando ‘Un padre muy madre’, la película que recién se estrenó en simultánea nacional y que se convierte en la primera comedia que el barranquillero hace en el país.

Vittorino, quien abrazó la fama como ‘El Pibe’ Valderrama en la serie ‘La Selección’ de Caracol, explicó a Vea la satisfacción que siente al lograr combinar papeles que realiza en Europa con personajes en producciones locales que se están internacionalizando.

Edgar Vittorino contempla ser papá

En la cinta mencionada encarna un papá que comienza a vivir la aventura de serlo, desde la gestación del bebé, por lo cual experimenta los síntomas del embarazo de su novia, quien no se emociona mucho con la idea de tener un hijo. Édgar que aún no es padre, en la vida real comentó cómo ve una posible paternidad.

“A veces te preguntan si los personajes te dejan algo y si este me deja las ganas de ser papá, pero pero la verdad es que como que todavía no he encontrado esa persona con la que que realmente lo pueda ser, no es que no quiera. Yo sí quiero. Digamos que no hay que apresurarse. Ahora mismo yo vivo, solo en mi apartamento; mi familia vive a 15 minutos, entonces digamos que eso también me da como esa sensación de no estar solo y que pueda esperar”.

Ante estas declaraciones, quisimos saber qué pasó con Virginia Torres, quien fuera su novia desde hace varios años, allí en España. “¿Qué es lo que pasa? Que terminamos hace muy poco, si ella ha sido mi novia casi desde que yo llegué a España; yo la conocí cuando empecé a grabar la serie ‘Vivir sin permiso’. Estuvimos juntos 7 años, llevo ya 8 allá”.

¿Édgar Vittorino y su ex novia son amigos?

Sobre los motivos, Édgar fue bastante general y respondió: “Cosas muy personales de ella, a ella se murió su padre y han pasado muchas cosas en su vida muy complejas que le han hecho alejarse de nuestra relación, entonces, pues ahora mismo no estamos juntos. Seguimos hablando, seguimos siendo muy amigos pero a veces las personas entran en procesos personales que hay que respetar”.

Sobre una posible reconciliación, el actor cree que por ahora no lo ve viable. “No, en este momento hemos simplemente terminado, ella necesita un espacio y pues yo le respeto”.

Sobre su vida sentimental, en realidad, él se quiere dar tiempo y tranquilidad, sin apresurarse. “Sin afán, básicamente mi día a día es trabajar, grabar cuando estoy grabando y cuando no, pues dedicarle tiempo a mis hobbies, a las cosas que me gustan estudiar y compartir con con mi familia, con mis sobrinos que porque los estoy viendo crecer”.

