Milena López de ‘Muy buenos días’ contó a qué se dedica tras 8 años de dejar la tv

La presentadora es recordada por haber hecho parte de Muy buenos días, el desaparecido programa matutino de RCN, donde estuvo junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña. Con ese proyecto, Milena López conquistó a la audiencia. A lo largo de su carrera, hizo parte de programas informativos y de entretenimiento; sin embargo, desde hace ocho años está alejada de la pantalla.

Su ausencia en la televisión no fue un retiro total, sino más bien una reinvención, dedicándose a su vida en redes sociales y explorando nuevas oportunidades en la producción y el contenido digital. Hoy en día, Milena comparte su experiencia y reflexiona sobre este periodo de cambio. Revela cómo ha sido su proceso de transición y los nuevos caminos que ha decidido seguir.

Milena López dejó Barranquilla y se radicó de nuevo en Bogotá

La manizaleña compartió que en los últimos meses ha pasado por una etapa de cambios significativos. Se mudó con su esposo a Barranquilla por ocho meses debido a un proyecto laboral de él. Aunque tuvo que enfrentarse al desafío de adaptarse al clima cálido, la experiencia estuvo llena de momentos felices y enriquecedores.

“Es una ciudad maravillosa que nos atendió muy lindo, conocimos gente divina y ya después de 8 meses de estar allá, cuando mi esposo terminó el proyecto que tenía que hacer, decidimos regresar a Bogotá porque yo estaba viniendo a trabajar una vez al mes. Todo ese tiempo que estuvimos allá lo disfrutamos y también fue ir, cambiar de ambiente y volver a empezar. Yo estoy muy contenta, muy emocionada de volver acá porque yo tengo muchas cosas aquí, es como un reinicio, un reset para volver a Bogotá, que me ha parecido maravilloso”.

Llegó recargada de ilusiones y con el deseo firme de construir nuevas oportunidades. “Empezar de nuevo en Bogotá es como haber empezado de nuevo. Siento que nunca me fui, pero al mismo tiempo llegué con un montón de ilusiones, de hacer cosas nuevas, de inventarme cosas nuevas, de estar en nuevos proyectos. Llegué recargada. Barranquilla fue muy bonito en muchos sentidos, pero en la parte de proyectos y laboralmente yo no me pude mover muchísimo. Entonces este volver a Bogotá es un reencuentro con esa Milena llena de actividades y llena de cosas por hacer”, afirmó la presentadora.

¿Por qué Milena López se alejó de la televisión?

Aunque en un principio pensó que su ausencia de la presentación de programas sería una pausa breve tras su salida de City Noticias en 2017, el tiempo se extendió más de lo esperado.

“Me retiré un tiempo para hacer un break, pero resulta que ese tiempo se alargó y finalmente nunca volví a hacer televisión. Yo siempre pensé que yo iba a volver a la televisión, pero siento que con el pasar del tiempo sentía que esa posibilidad se iba haciendo más pequeñita". Reconoce que, mientras los espacios para actores se han multiplicado con la llegada de plataformas de streaming, para los presentadores las oportunidades no han crecido de la misma manera. Sin embargo, Milena no se aferra al pasado. Hoy ve ese cambio como parte de su evolución personal.

“El espectro para los actores se abrió un montón, pero para uno como presentador realmente es que no hay mucho. Entonces de a poco a poco he ido soltando eso, soltando con cariño, soltando sin dolor, porque crecí en muchos proyectos que para mí eran importantes como presentadora, pero adaptarse y entender que no toda la vida va a ser igual y que la vida no es lineal, que hay subidas y bajadas y que hay que adaptarse, me ha ayudado muchísimo y yo he ido soltando mucho el tema de la presentación. Sin embargo, si llega un proyecto bueno, maravilloso, pero si no, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo con mi vida en este momento".

Milena también abrió su corazón sobre uno de los aprendizajes más significativos de este proceso: dejar de compararse. “Ese es el enemigo más grande que uno puede tener. Yo decía, ‘¿pero yo por qué no logré esto y esta sí?’, ‘¿por qué para esta persona se abrieron las puertas y para mí no?’, ‘tengo talento, tengo ganas de hacer las cosas bien, tengo una gente que me sigue, tengo credibilidad, tengo nombre, tengo muchas cosas que le pueden servir a un canal de televisión en un buen proyecto y no pasa’. Sí se cuestiona uno mucho eso, pero yo creo que es un proceso absolutamente humano, que todos los seres humanos tendremos que pasar y tendremos que vivir y al final, puede sonar cliché, pero es aprendizaje para todos”.

¿A qué se dedica Milena López?

Actualmente, Milena está totalmente dedicada a su trabajo en redes sociales, donde ha encontrado un espacio para conectar directamente con su audiencia. A través de sus plataformas ha logrado mantener un vínculo con quienes la han seguido desde sus días en televisión.

“No estar en la televisión tiene cierto peso y tiene cierto significado para mí, pero las redes sociales sí me han abierto una oportunidad importante. Agradezco todos los días de mi vida por poder seguir con esta conexión, por poder seguir estando en comunicación con ellos. Yo creo que hay mucha gente que se ha fidelizado con ese contenido, entonces siguen ahí y permanecen ahí, a pesar del del tiempo y de los años”, afirmó.

Actualmente, participa en la producción del proyecto En Tinieblas, una serie de charlas enfocadas en el despertar espiritual y de conciencia. En este proyecto se encarga de producir a los invitados y de la postproducción de contenidos.

“Uno siempre tiene en la cabeza una cosa pensada y un destino pensado y proyectado, algo muy diferente, pero en el camino todo va cambiando y a pesar de que muchas cosas que yo tenía pensadas no pasaron, estoy muy contenta con lo que pasa en mi vida en este momento todo, pasa por algo. Las cosas que Dios me ha puesto en el camino las he acogido y las he abrazado con mucho cariño”.